MEDVEDEV O MARIJU: "Siguran sam da će naći nešto novo posle tenisa"

Britanski teniser Endi Mari ispao je u osmini finala turnira u Dubaiu, a tom prilikom najavio je da će uskoro završiti karijeru.

Danil Medvedev komentarisao je njegovu odluku o povlačenju.

- Biće baš tužno kada se povuče. Mislim da će želeti da dogura daleko, čak iako nisam siguran da će prestati da igra baš ove godine. Vimbldon je veliki turnir, možda bude tamo i onda završi karijeru. To je druga priča - kaže Medvedev.

Poručio je svima da uživaju dok je Mari tu.

- Dok je tu, biće zabavno. Kad ne bude tu, siguran sam da će naći nešto dobro u svom životu posle tenisa - dodao je ruski teniser.

Dodao je i da je Mari sjajan momak i van teniskog terena.

- On je zabavan momak, sjajan je za druženje. To je veliki kvalitet u životu. Divim mu se jer se sećam kada sam se ja još penjao na listi, on je osvajao slemove, igrao finala sa Rodžerom, Rafom i Novakom. Imali smo veliku četvorku - zaključio je Medvedev.

