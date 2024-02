DA LI JE OVO POČETAK KRAJA? Endi Mari izjavom zabrinuo navijače

Britanac Endi Mari izjavio je u Dubaiju da još voli tenis, ali je nagovestio da ulazi u "poslednjih nekoliko meseci" karijere, prenosi AP.

FOTO: Tanjug/AP

Mari je juče u prvom kolu ATP turnira u Dubaiju pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Britanski teniser je trijumfom protiv Šapovalova stigao do 500. pobede u karijeri na tvrdoj podlozi.

- Još volim da se takmičim i još volim tenis, ali kako si stariji, postaje ti sve teže da se takmičiš sa mladim igračima i održiš formu. Verovatno mi nije ostalo previše vremena, ali daću sve od sebe u poslednjih nekoliko meseci - rekao je Mari.



Mari, koji je trostruki grend slem šampion, krajem jula 2019. godine operisao je kuk. On je ranije razmišljao o povlačenju iz tenisa, a na turniru u Dubaiju ostvario je tek drugu pobedu u 2024. godini.

Britanski teniser će u drugom kolu turnira u Dubaiju igrati sa pobednikom meča između Francuza Gaela Monfisa i Iga Imbera. On je 2017. trijumfovao na turniru u Dubaiju.



Mari se nalazi među teniserima koji su u Open eri ostvarili 500 pobeda na terenima sa tvrdom podlogom pored Rodžera Federera (783), Novaka Đokovića (700), Andrea Agasija (592) i Rafaela Nadala (518).

- Tvrda podloga je najbolja za mene, a 500 pobeda je mnogo i ponosan sam na to. Nema mnogo igrača koji su to postigli i sjajno je doći do 500 pre nego završim - zaključio je Mari.

