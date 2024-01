RODŽER FEDERER, KAKVA CICIJA! Nik Kirjos ispričao kako se proveo u gostima kod Švajcarca

RODžER Federer je samo od teniskih turnira u karijeri zaradio preko 130 miliona dolara. Tu se ne računaju sponzorski ugovori, reklame, marketing i sve što je zaradio van terena. Uprkos stotinama miliona koje ima na svom bankovnom računu, novac je uštedeo na Niku Kirjosu. Kako i zašto? Otkrio je to Australijanac.

FOTO: AP

Pozvao je Rodžer Nika da dođe kod njega u Švajcarsku na dve nedelje i da zajedno treniraju. Očekivao je on da će to da bude neka vrsta luksuznog odmora sa treningom, da će možda biti u njegovoj vili od osam miliona dolara ili u nekom od vrhunskih hotela. Umesto svega toga dočekalo ga je iznenađenje i hotel od tri zvezdice. Ispričao je sve to australijski as, koji ne igra na prvom grend slemu sezone, već se nalazi u ulozi komentatora za "Eurosport".

"Trenirao sam sa Rodžerom, zanimalo me baš kako je trenirao, šta je radio. Pravio je sam svoje vežbe, radio je na slajsu dosta. Mislio sam da on nema na čemu da radi, to je Federer, ali sam onda video kako to radi tamo. Tamo je najbolja hrana u tim klubovima u Švajcarskom, stari evropski klubovi, špagete bolonjeze... Pozvao me je na trening na početku moje karijere, očekivao sam hotel od pet zvezdica, umesto toga bio sam u hotelu sa tri zvezdice. Pozdrav, Rodž, pozdrav", rekao je Kirjos.

Pričao je sve to kroz osmeh, ali definitivno ne zaboravlja te momente. "Internet je bio slab, nisam mogao da spavam, onda sam trenirao sa njim po tri-četiri sata dan kasnije", zaključio je Kirjos.

