ALKARAZ TUGUJE: Svestan je koliko je pomogao Noletu! Evo šta sve ispadanje Španca može da znači za Đokovića

Australijan open 2024 je ušao u završnicu, i to na prilično spektakularan način. A za mnoge i - senzacionalno.

FOTO: Tanjug/AP

Karlos Alkaraz, dvostruki grend slem šampion i drugi na ATP listi, koga je veliki broj teniskih stručnjaka "već video" u novom finalu sa Novakom Đokovićem, je izgubio.

I to pre polufinala.

Nemac Aleksander Zverev pobedio je danas Španca u četvrtfinalu i sprečio ga u pokušaju da ponovo "pomrsi konce" Noletu.

Zbog Alkarazovog ispadanja Đoković će sigurano ostati još neko vreme prvi na svetskom rangiranju, i to sa 600 bodova prednosti, šta god da uradi u nastavku turnira.

A pobedi li Nole u polufinalu, "pobeći će" na 1.100 bodova udaljenosti, dok bi mu nova titula u Melburnu donela čak 1.800 bodova prednosti u odnosu na Alkaraza.









- Tužan sam... zbog mojeg današnjeg nivoa igre. Jer, igrao sam do ovog kola prilično dobro, sa dosta samopouzdanja, servirao dobro... Mislim, bio je ovo dobar turnir za mene, dogurao sam do četvrtfinala, prikzao dobar tenis. Moglo bi da se kaže da napuštam Melburn srećan. Ako bih zaboravio na danas prikazani nivo igre. Svakako da je četvrtfinale grend slema dobra stvar. Nije to ono što sam priželjkivao, ali nije ni loše - rekao je Karlos Alkaraz.

On je tome dodao i da na njega nije uticalo odsustvo glavnog trenera, Huana Karlosa Ferera.





Karlos Alkaraz tokom četvrtfinala Australijan opena 2024 protiv Aleksandera Zvereva / FOTO: Tanjug/AP

- Šteta je što sam počeo ovaj meč tako kako sam počeo, a i što sam ga završio kako sam ga završio. Ali, to je tenis. Nije me ni najmanje pogodilo odustvo Ferera, jer, kao što sam rekao, igrao sam dobro bez njega. Bio mi je tu Samjuel (Lopez), koji je i sam prilično dobar trener. Njemu verujem 100 odsto - rekao je Alkaraz.

Podsetimo, Zverev će u polufinalu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva koji je u pet setova eliminisao Poljaka Huberta Hurkača.

A kad igra Novak Đoković?

Đoković je, podsetimo, na vrlo interesatan način prošao u polufinale, a onda u miru mogao da gleda megdan dvojice igrača koji su se borili za mesto u polufinalnom okršaju sa braniocem trona.

Kao što su vam "Novosti" već javile, desilo se potom "rusko prokletstvo" - Andrej Rubljov je deseti put igrao grend slem četvrtfinale i deseti put izgubio, pa je Italijan Janik Siner postao Noletov rival.

Đoković i Siner će igrati svoj polufinalni meč u petak, baš kada je na programu i drugo polufinale, a na organizatorima je da uskoro saopšte i satnicu za te duele.

Karlos Alkaraz - Aleksander Zverev, međusobni dueli

Španac i Nemac ruskog porekla su dosad igrali sedam puta, a Zverev od danas vodi sa 5:3 u pobedama.

Zverev je dobio prva dva meča 2021. godine, potom je naredne sezone bilo 1:1 jer je Alkaraz trijumfovao u madriskom finalu, a Nemac u četvrtfinalu Rolan Garosa, da bi u 2023. Španac bio bolji i u Madridu i na Ju-Es openu, a Aleksander Zverev sa 6:7(3), 6:3, 6:4 savladao Alkaraza pomenutom Završnom mastersu u Torinu, te sada u Melburnu.

