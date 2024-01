ĐOKOVIĆ OSTAJE BROJ JEDAN: Zverev poslao kući Alkaraza, pa poručio: Svi smo mi od krvi i mesa!

DILEME više nema - Novak Đoković ostaje na poziciji broj jedan i posle Australijan opena. Ispadanjem u polufinalu "Ozi opena", od izvanrednog Aleksandera Zvereva (1:3), Karlos Alkaraz ne samo da je izgubio šansu da dođe do trećeg grend slema u karijeri, nego i priliku da preotme našem asu prvo mesto na ATP listi.

Tokom tri sata borbe u meču koji je ušao u drugi dan po lokalnom vremenu, Nemac je odigrao jedan od svojih najboljih susreta. Pogotovo se to odnosilo na prva dva čina u kojima je apsolutno dominirao, a Alkaraz je sa druge strane bio neprepoznatljiv. Momak iz Mursije bio je na ivici eliminacije već u trećem setu kada je gubio 5:2, na dva poena od ispadanja. Međutim, priteran uza zid, zaigrao je bolje Karlitos i u taj-brejku smanjio na 1:2.

- Igrao sam protiv jednog od najboljih na svetu. Kada imate dva seta prednosti i 5:2, normalno je da previše razmišljate. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa pre svega, blizu ste trijumfa, to vam prolazi kroz glavu i nije to bilo od pomoći - rekao je Zverev po okončanju meča "novinaru" Niku Kirjosu. - Srećan sam što sam uspeo da izguram do kraja.

Rival u borbi za drugo grend slem finale u karijeri biće mu mrski rival Danil Medvedev (čuvena je njihova svađa na meču u Monte Karlu), koji je bio bolji od Hurberta Hurkača - 3:2. Rus ima pozitivan učinak (11:7) protiv momka rođenog u Hamburgu, a pobedio ga je u pet od šest duela prošle sezone.

Danil: Neka igraju sedam sati ZANIMLjIVO viđenje polufinalnog duela između Đokovića i Sinera ima Danil Medvedev, koji je izneo zanimljivu želju. - Voleo bih da igraju sedam sati i 30 minuta, taj-brejk 30:28 u petom, pa da onda vidimo da li će biti umorni u nedelju - našalio se Rus. - Janik igra veoma dobro, pa ako sam 100 odsto iskren, ako me pitate sa kim bih želeo da igram u finalu... Ne znam, Novak nikada nije izgubio ovde, šta god, ide na neku ludu statistiku, a Janik ne gubi set čak ni kada ima 1:5 u taj-brejku.

