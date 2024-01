"NA KRAJU SU ONI TI KOJI POVLAČE LINIJU": Novak Đoković otvorio dušu posle plasmana u polufinale Australijan opena

NAJBOLjI teniser sveta Novak Đoković nastavio je nestvarni niz pobeda u Melburnu i ponovo će igrati polufinale Australijan opena.

Srbin je danas nadigrao odličnog Tejlora Frica sa 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3, pa će u 11. polufinalu grend slema u Melburnu igrati protiv boljeg iz meča Andrej Rubljov i Janik Siner.

Imaće Đoković dva dana da se odmori do petka posle iscrpljujuće borbe u dnevnom terminu sa Amerikancem po velikoj vrućini u Melburnu.

- Radovao sam se hladu na stadionu. Bio je topao dan. Počeli smo sa gemom od 16 ili 17 minuta, koji nas je izmorio. Veoma neizvestan prvi set, fizički naporne razmene. Činio je da se osećam neprijatno na terenu, servirao je agresivno. Često sam bio na pogrešnoj nozi. Čestitam mu, videlo se da je imao jasan plan. Bilo mi je mučno da igram prva dva seta. U trećem sam se bolje osetio i servis. Mislim da sam imao više as udaraca od njega, što je čudno jer je jedan od najboljih servera. Način na koji sam igrao u trećem i četvrtom setu, sa tim sam jako zadovoljan - rekao je Đoković.

Upitan je i da li je u prednosti u odnosu na nekog iz duela Andreja Rubljova i Janika Sinera, koji tek treba da počne, a čiji će pobednik igrati protiv njega u polufinalu.

- Kakvu prednost ću imati? Imamo dva dana. Igramo polufinala u petak, tako da dovoljno je vremena da se odmorimo. Rasporedi su postali značajna tema. Nisam mogao da dam jasan odgovor na to, jer se pitaju organizatori. ATP je smislio tu promenu pravila, ali grend slemovi su nezavisni. Znamo da postoje dve sesije. Ako muškarci igraju 3-4 sata i treba im 45 minuta da očiste stadion, potrebno je dosta vremena. Nije idealno. Nije sjajno za Sinera i Rubljova. Možda će početi i u ponoć. Znam da je za navijače uzbudljivo da vide kraj meča u dva ili tri ujutru. I ja sam bio deo takvih, ali to nije zabavno za nas. Ali da, shvatam poentu. Možda bi trebalo organizovati manje mečeva. To će se teško desiti jer svaki meč nosi veliku ekonomsku vrednost. Mnogo je elemenata u igri. Vlasnici prava na prenos donose mnogo novca turniru. Na kraju dana, oni su ti koji povlače liniju. Kreg Tajli je sjajna osoba, uvek pokušava da olakša igračima i uzme njihovo mišljenje u razmatranje. Ali TV kanali imaju veliku moć. Teško je reći šta je najbolji scenario - dodao je Đoković.

U jednom trenutku Novak je pokušao da se rashladi kesama sa ledom.

- Pokušao sam sve što sam mogao u kratkom vremenu tokom promena. Obojica smo osetili posledice vrućine. Podloga ju je apsorbovala, tako da je nama bilo još i gore nego na tribinama. Teško je kontrolisati disanje u takvim okolnostima, veoma je intenzivno. Trošite puno energije i nemate puno vremena da se oporavite. Kese sa ledom su način na koji sam pokušao da smanjim toplotu - nastavio je Novak, koji je rekao da nije uživao u meču:

- To sam rekao svom timu odmah posle. Uopšte nisam uživao u ovom meču. Drago mi je što sam se izborio sa svim preprekama.

Izjednačio je rekord Monike Seleš sa 33 uzastopne pobede u Melburnu.

- Nisam znao da delim ovaj rekord sa njom. Time je još više poseban za mene. Imao sam je u mislima kada sam odrastao, gotovo svaki dan. Moja teniska majka Jelena Genčić je radila sa njom. Kada sam imao priliku da je upoznam, bio sam veoma nervozan. Priča jezik jer je rođena u Srbiji. Imala je sjajnu karijeru, naročito dobro je igrala u Australiji. Za Moniku imam da kažem samo lepe reči - kaže Novak.

Ambicije su najveće.

- Ako postoji turnir na kom ću da zapnem, to je grend slem. Pogotovo ovde kada znam u kakvom sam nizu. Ne želim da ostanem bez toga. Očekivanja rastu, ali i ambicije. Ovo je bio glavni teren za mene tokom karijere - jasan je najbolji teniser sveta.

Spajanje ATP i VTA?

- Čuo sam. Nisam siguran da li je u pitanju totalno spajanje ili samo u komercijalnom smislu saradnja. Donekle je logično da, ako imamo toliko zajedničkih događaja, da i pored toga radimo zajedno. Ako je reč o totalnom spajanju, nisam siguran da to može da funkcioniše. Hajde da vidimo šta će se desiti. Nisam u savetu više i nemam neku insajdersku informaciju - nesiguran je Đoković.

Dva koraka dele Đokovića do 11. pehara na Ozi openu.

- Svestan sam u kakvoj sam seriji i koliko sam u karijeri pobeđivao ovde, tako da želim da se borim ovde najviše što mogu – spreman sam za to, pobede mi daju samopouzdanje, ali rastu i očekivanja. Jako sam samouveren na Rod Lejver areni, to sam i zaslužio uzevši u obzir izvanredan skor koji imam tu, nisam izgubio od 2018. Sve to doprinosi nivou samopouzdanja, i želji da se niz nastavi. Nije tajna da se ovde ide na titulu. Ostala su još dva meča. Znam ko sam, šta sam i šta sam u svojoj karijeri postigao. Znam da mogu da pobedim svakoga. Nadamo se najboljem - zaključio je Đoković.

