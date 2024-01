AUSTRALIJA U NEVERICI: Nik Kirjos otkrio ovo o Novaku Đokoviću!

Novak Đoković na Australijan open gleda, sa pravom, na poseban način. Ne samo zato što je apsolutni rekorder tok grend slema, već i što je deportovan iz Australije kada je 2021. došao da, kao trostruki uzastopni šampion, brani titulu. Sada, tačno dve godine kasnije, Australija je prilično zatečena zbog najnovijih vesti koje se Noleta tiču.

TANJUG/AP

A njih je otkrio niko drugi do ljubimac australijske teniske publike, Nik Kirjos.

Dan nakon što je upravo Kirjos za "Novosti" otkrio da mu Đoković nije više omiljeni teniser, on je o Srbinu govorio za Eurosport, čiji je stručni konsultant ovih dana, dok se oporavlja od povrede.

Podsetimo najpre da je skoro cela Australija likovala u januaru 2021, kada je tamošnja vlast ubedila građane te zemlje da je Novak prekršio zdravstvena pravila i da zato mora da bude proteran. Naravno, sada već i vrapci na grani znaju da je Đoković na australijskom sudu dokazao da nije prekršio ili "zaobišao" tada važeće propis. Naprotiv, uradio je sve što je od njega i ostalih učesnika traženo, a dozvolu za učešće na grend slemu u Melburnu dale su mu upravo dve nezavisne australijske medicinske komisije, pregledajući anonimnu dokumentaciju: on je "zeleno svetlo" dobio a da stručnjaci nisu ni znali kome ga daju. To, kao što je poznato, nije zadovoljilo tadašnje vladajuće političare, pa ga je ministar ličnim ukazom proterao, ne hajući za sudsku odluku.

Novak Đoković se zagreva pred Australijan open 2022, nekoliko dana pre nego što je deportovan / FOTO: Tanjug/AP

Naravno, australijska javnost je tih dana očekivala da u tom "raspni ga, raspni" raspoloženju bude i dotad najveći Noletov kritičar među kolegama, Nik Kirjos, ali...

On nije hteo da se igra te igre.

Videvši kakvim nenormalnostima prisustvuje, na zaprepaštenje svojih sunarodnika poručio je tada da uopšte nije u redu to što se Đokoviću radi, da je on jedan od najboljih koji su ikada igrali tenis i da Australija nije svesna kakvu štetu sebi pravi takvim ponašanjem.

Sada, dve godine kasnije, nekada ljuti Novakov protivnik i na terenu, a naročito van njega, ponovo je iznenadio Australijance.

Nik Kirjos na Australijan openu 2022, nakon što je Novak Đoković deportovan iz Australije / Foto: EPA-EFE/DEAN LEWINS

Govoreći za Eurosport otkrio je da su slavni Srbin i on - svakodnevno na vezi:

"Ma, mi šaljemo 'mimove' (grafičke internet šale) jedan drugome! Definitivno smo imali 'trnovit' početak našeg odnosa, ali neke stvari su se tu promenile. Sada, bukvalno, pričamo maltene svaki dan!", rekao je Kirjos.

Naglasavši da ima još nekih kolega s kojima je "ratovao" ili još uvek vodi takve bitke, poput Stefanosa Cicipasa (uz komentar "narod voli kada na red dođu takvi mečevi, jer znaju da će biti 'začinjeni' svim i svačim), Kirjos je upitan o čemu to on i Novak pričaju svakodnevno.

Odgovor je glasio:

"Pričamo o bilo čemu. Pa, eto, šaljemo 'mimove' jedan drugome!"

"Stvarno? Đoković to radi?", glasilo je naredno pitanje.

"Da! Da! Eto, imao je prekjuče onaj neverovatan volej, i ja sam ga odmah upitao 'Odakle tebi takvi potezi? Nisi to imao protiv mene na Vimbldonu (u finalu)'. A on mi odgovara 'Pa, od tebe sam to uzeo'. Kunem vam se Bogom, to je rekao", otkrio je nasmejani Nik Kirjos o svom novom, velikom teniskom drugaru - najboljem koji je ikada igrao "beli sport".

Kada igra Novak Đoković?

Podsetimo, posle velikih uzbuđenja u meču protiv 18-godišnjeg Hrvata, koji je oduševio i samog srpskog asa, Novak Đoković se mnogo teže nego što su mnogi mislili, jer se ipak radi aktuelnom šampionu - plasirao u drugo kolo Australijan opena.

U ponedeljak je Nole saznao i ko mu je naredni rival, (a u pitanju je momak koji jednu stvar kod Đokovića ne podnosi), a u utorak je i određeno kada to njih dvojica igraju - termin nije mogao da bude bolji, bar za nas u Srbiji.

Pratite i Noleta, i sve ostalo vezano za Australijan open, ali i tenis uopšte - na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Pečat najboljeg - Koje rekorde sada juri Novak Đoković?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.