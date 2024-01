LAJOVIĆ "ZABIO NOŽ U LEĐA" NOVAKU ĐOKOVIĆU? Ili je to, ili su Srbi fenomenalno nadmudrili ATP

Novak Đoković je, pred Australijan open, dobio vest koju je malo ko očekivao. Neki bi je nazvali "zabadanjem noža u leđa" od strane saigrača iz reprezentacije, ali postoji i mogućnost da je ono što je Dušan Lajović uradio - deo odlične Noletove strategije.

FOTO: Tanjug/AP

No, krenimo redom.

Podsetimo najpre da je zbog prilično nemarnog ponašanja Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) prema pojedincima, naročito onima koji nisu u vrhu "belog sporta", Nole oformio svojevrsni sindikat tenisera. U pitanju je Asocijacija profesionalnih teniskih igrača, čija je skraćenica na engleskom PTPA, što će se i u nastavku teksta koristiti.

PTPA kreće u juriše, a Lajović...

U proteklih godinu dana PTPA je intezivirao svoja nastojanja da se situacija u tenisu popravi. Pjačana je ta organizacija i strukturno, i medijski, ali i kada se radi o teniserkama, jer pomenuti sindikat ne planira da samo štiti muškarce, već i žene u ovom sportu. Razloga za to ima na pretek, pa se zato pomenuta "Noletova asocijacija" sve češće videla kao rival ATP-u, iako Đoković nikada to nije ni izgovorio - već sve vreme pokušava da pokaže kako mora da se čuje i drugačiji glas od onog kojim se već godinama, na manje ili više isti način, vlada "belim sportom".

Ali, dok se ne uspostavi zvaničan, veliki i otvoreni dijalog na relaciji ATP/VTA s jedne strane - PTPA sa druge, mnogi te "razdvojene" organizacije doživljavaju kao zaraćane. Iako to nije slučaj, doživljaj ne malog broja ljudi je takav, jer Nole i ljudi okupljeni u "njegov" sindikat traže pravu malu revoluciju u ponašanju prema teniserima i teniserkama, što ATP-u baš i ne pada na pamet, iako se neki mali pomaci u poslednje vremem dešavaju.

U svakom slučaju, "zaraćenost" dve strane trebalo bi da znači da oni koji su čvrsto uz jedne - automatski protiv onih drugih (na primer, Rafael Nadal i Rodžer Federer su odmah javno istupili protiv PTPA, govoreći "da podele nisu dobrodošle" i da je ATP maltene "banja" u kojoj svako uživa). Takvom logikom, trebalo bi da oni koji su inače uz Novaka, "nema šta da traže" u upravnim strukturama Asocijacije teniskih profesionalaca. Ali...

Dušan Lajović je od danas postao član Saveta igrača pri ATP-u.

Dušan Lajović / Foto: M. V.

Istog onog Saveta igrača kojim je Nole svojevremeno predsedavao, pa napustio to "radno mesto", videvši da ATP baš i ne haje mnogo za potrebe tenisera.

Otkud Dušan Lajović u Savetu igrača?

Lajović je u pomenuti Savet ušao zahvaljujući glasovima kolega - on je, naime, izabran kao predstavnik igrača koji su u pojedinačnoj konkurenciji od 50. do 100. mesta na ATP listi i trebalo bi da u naredne dve godine bude na pomenutoj "funkciji".

U toj savetodavnoj grupi su još i Grigor Dimitrov, Aleksander Zverev i Mekenzi Mekdonald kao predstavanici onih koji se nalaze od 1. do 50. pozicije, ali i Pedro Martinez, Vesli Kulhof, Miguel Anhel Rejs-Varela, Pedro Kaćin, Metju Ebden, Nikolas Pereira i trener Federiko Rići.

2024 ATP Players' Council 👇🏼 pic.twitter.com/nnDcg0BPm7 — Mario Boccardi (@marioboc17) January 8, 2024

"Naspram" njih, u vrhu teniskog sindikata koji je oformio Novak Đoković, tačnije u Izvršnom odbor PTPA, nalaze se uz Noleta i Paula Badosa, Hubert Hurkač, Džon Izner, Uns Džabir, Betani Matek-Sends, Vasek Pospišil i Saisai Ženg.

Da li je Lajović "prelaskom" na stranu ATP-a okrenuo leđa Novaku, kako to neki tumače, ili je u pitanju fantastična srpska strategija da, ubacivanjem "Ducija" u Savet - Đoković i PTPA imaju u "suparničkoj" organizaciji svog čoveka... Na kraju krajeva - možda i nije toliko bitno, koliko činjenica da ogroman broj ljudi iz sveta tenisa ima poverenja u naše asove:

Uz Novaka i njegov sindikat staje sve više tenisera i teniserki, a oni koji se na to nisu odlučili, a u gornjem domu ATP liste su, izabrali su Lajovića kao svog predstavnika. Šta god da se iza tog angažmana "krije", dobro je imati ovakve Srbe u mestima na kojima se odlučuje u sportu. Ne zato što su naši, već zato što su u pitanju osobe koje istinski vole tenis i on će im, bez obzira na to šta drugi o njima pričaju, biti jedini interes kada se o "belom sportu" bude raspravljalo bilo u Savetu igrača ATP-a, bilo u PTPA.

