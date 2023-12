CICIPAS AMBICIOZAN: ''Želim grend slem titulu i medalju sa Olimpijskih igara u Parizu''

STEFANOS Cicipas izneo je svoje jasne želje za 2024. godinu.

Cicipas bi voleo da konačno osvoji grend slem, ali i da svojoj zemlji donese medalju sa Igara u Parizu.

- Očigledno želim da osvojim olimpijsku medalju za svoju zemlju - rekao je Cicipas i dodao:

- Želim da osvojim i grend slem titulu, to je moj cilj. Da bih to mogao, moram da budem zdrav, jer je bilo momenata ove sezone u kojima mi okolnosti nisu dozvoljavale da budem na 100 odsto. To se sve pojavilo posle Australijan opena, ali i na kraju sezone.

Cicipas sezonu kreće na Junajted kupu, gde će mu društvo praviti Marija Sakari.

