TI SI SAMO ZA "ONLY FANS"! Bivši trener Novaka Đokovića žestoko odgovorio "pacovu" Niku Kirjosu

Žestok okršaj na društvenim mrežama između Borisa Bekera i Nika Kirjosa privukao je veliku pažnju teniske javnosti.

Australijanac, koji neće igrati na prvom grend slemu sezone u Melburnu, dao je intervju za Atletik u kom je ponovo bio bez dlake na jeziku.

I tom prilikom se dotakao nekadašnjeg tenisa i perioda kada je Beker žario i palio na teniskoj pozornici.

- Tenis je bio toliko spor ranije. Gledao sam Borisa Bekera, ne kažem da nisu bili dobri u svoje vreme, ali apsurdno je reći da bi bili jednako dobri sada. Brz servis je tada bio 197-200 kilometara na čas, a igrači kao ja sada serviraju 220, u uglove - to je potpuno druga igra", pričao je Kirjos.

Beker je odmah reagovao.

- Nik pravi puno buke oko tenisa! Zašto govori o sportu koji očigledno ne voli... To je proverena činjenica, Nik nikada nije osvojio grend slem kao igrač ili trener (da, ima u dublu jednu), pa odakle mu bilo kakva verodostojnost? Pokušava da poredi generacije... Lejver protiv Federera, Borg protiv Nadala, Sampras protiv Đokovića!? Neću ni spominjati Mekinroa, Kona, Lendla, Agasija, Kurijea, Edberga, Vilandera, Kuertena, Raftera, Hjuita i mnoge druge... Razgovaraj sa svojima na 'Only Fans' o mnogim stvarima, ali ne o tenisu!", poručio je Beker.

Rasprava se nije završila na tome, jer se kasnije ponovo oglasio Kirjos.

- Jedno je sigurno, ja neću sedeti ovde za 20 ili 30 godina i tvrditi da bih mogao da se takmičim sa novim klincima. To je definitvno stvar ega. Takođe, ja sam pobeđivao Federera, Nadala, Đokovića, Marija, tako da osećam da imam kredibilitet. Ali to nije nauka o raketama da vidite da bi Novak obrisao pod sa vama na svom vrhuncu. To nije napad, to su činjenice. Hahahaha, ovaj čovek pričao o kredibilitetu... Prošli put kada sam proveravao ti si bio negde zatvoren - aludirao je na Bekerov boravak u zatvoru. Potom je dodao i sledeće: "I veoma cenim tu priču o Only Fans. Uspeo sam da Boris Beker priča o tom brendu. Oduvek sam znao da si u toku sa mojim poslovnim kontaktima", zaključio je Kirjos.

To nije prvi put da njih dvojica uđu u verbalni duel. Pre tri godine Beker je nazvao Kirjosa "pacovom" zbog toga što je prozivao igrače koji su izbegavali pravila tokom pandemije koronavirusa, na šta mu je Kirjos odgovorio da je "blesa".

