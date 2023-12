"ĐOKOVIĆ IH POJEDE ŽIVE": Nik Kirjos o Samprasu, Bekeru, kraju karijere...

NIK Kirjos, kao i uvek bez dlake na jeziku, govorio je o mnogim temama.

Tako je kontroverzni Australijanac u velikom intervjuu za Atletik opleo po teniskim oldtajmerima i višestrukim grend slem osvajačima poput Borisa Bekera i Pita Samprasa. Amerikanca je iskoristio da predstavi razliku između ondašnjeg i današnjeg tenisa, te da uveliča Novaka Đokovića.

- Igra je bila tako spora u ono vreme. Gledao sam Borisa Bekera i ne govorim da nisu bili kvalitetni u svoje vreme, ali reći da bi bili tako dobri danas je apsurdno. Tada su se snažnim servisima nazivali oni od 197 do 200 kilometara na čas. Ljudi poput mene serviraju 220 na sat konstantno i u uglove terena. Potpuno druga teniska igra - objasnio je Kirjos, a zatim je predočio kako bi se Sampras, vlasnik 14 grend slem trofeja i dugo vremena rekorder po broju nedelja na ATP listi (286), proveo u meču sa Novakom:

- Ne govorim da ne bi pronašli svoj put, ali servis volej, raditi to danas sve vreme... Morali biste da servirate 220, jer ukoliko je brzina manja od toga, čoveče, Đoković vas živog pojede. Bukvalno vas pojede živog. Sećam se kada je Lejton Hjuit uništio Samprasa jedne godine na Ju-Es openu. To je bio prvi prototip čoveka koji je mogao da vrati servis. Učinio je da Sampras izgleda kao sr..e. A šta bi tek Đoković uradio nekome poput Samprasa. Bilo bi to čišćenje. Ako je Lejton to uradio, Đoković bi ga uništio. Pojeo bi ga živog.

Kirjos je priznao da razmišlja da okači reket o klin.

- Da je do mene, povukao bih se. Ne želim više da igram, da budem iskren. Ali moram. Imam još tako mnogo da dam - kaže Nik.

Teniser iz Kanbere još nema 30 godina, ali brojne povrede napravile su mu niz problema do sada u karijeri.

- Iscrpljen sam, umoran. Imao sam tri operacije do sada. Imam samo 28 godina. Uvek sam želeo da imam porodicu i da ne osećam bol. Kad ustanem, ne mogu da hodam bez bola. Čak i da sam osvojio Vimbldon, ljudi bi rekli 'sad uradi to ponovo'. To je ta pacovska trka u životu. Koliko je dovoljno? Veoma sam zadovoljan svojim životom, imam više nego dovoljno da bih uživao.

