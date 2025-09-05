SPEKTAKL U PRESTONICI SRBIJI: Beogradska brza desetka startuje 6.septembra

Beogradska brza desetka, četvrta ovosezonska trka u organizaciji Beogradskog maratona, u potpunosti će opravdati svoj epitet.

Foto: Beogradski maraton

Na stazi kod Parka prijateljstva na Ušću učestvovaće više od 20 elitnih trkača iz Kenije i Ugande, među kojima mnogi od njih imaju vremena ispod 28 minuta, pa se s pravom očekuje obaranje rekorda staze koji u muškoj konkurenciji iznosi 28:26, a kod žena 32:12.

Start trke je zakazan za subotu, 6. septembar u 18 časova, ceo događaj realizuje se u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, a Belgrade 10K će ujedno biti i Državno prvenstvo na 10 kilometara. Među takmičarima će biti i najbolji srpski atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić, koji se nalazi u izvanrednoj formi i koji je najavio napad na državni rekord:

„Imam informacije da će konkurencija biti žestoka, da dolazi veliki broj izuzetnih trkača, prevashodno iz Kenije i to me zaista raduje i dodatno motiviše. Organizatori zaslužuju sve pohvale, jer će Belgrade 10K predstavljati istinski trkački sepktakl“, rekao je Elzan Bibić i potom istakao:

„Sve ukazuje na to da bi rekord staze mogao biti oboren. Parametri sa mojih treninga pokazuju da sam spreman da istrčim trku ispod 28 minuta što bi mi obezbedilo novi lični i državni rekord. To bi mi ujedno dalo priliku da se upustim i u borbu za prvo mesto. Neće biti nimalo lako, jer je svima poznato da Kenijci od starta trke nameću izuzetno jak tempo, pa ko izdrži. Daću sve od sebe da im dostojno pariram i upustim se u borbu za pobedu“.

Bibić je na nedavno održanom mitingu u belgijskom gradu Oregemu u trci na pet kilometara postavio državni rekord, a ovu deonicu je istračao u vremenu 13 minuta i 13 sekundi:

„Nažalost, to nije bilo dovoljno da se ostvari norma za plasman na Svetsko prvenstvo koje se održava u Tokiju. S obzirom da ne idem u Japan, odlučio sam se da odličnu formu u kojoj se nalazim iskoristim za učešće na trci Belgrade 10K sa ciljem da pokušam da pobedim ili da oborim još jedan državni rekord. Osećam se odlično, moram da priznam sve bolje i bolje kako se trka bliži i nadam se da će me taj osaćaj držati do samog kraja trke“, konstatovao je Bibić.

Organizatori imaju još razloga za zadovoljstvo, jer će osim učešća vrhusnkih elitnih trkača, Belgrade 10K ostati upamćen i po masovnosti.

„Imaćemo pet hiljada trkača, što je za 20 odsto više nego prošle godine. Na taj način nastavićemo trend povećanja broja učesnika na svim trkama koje organizuje Beogradski maraton. Ovo će biti 14. uzastopni trkački događaj u nizu u kome ćemo oboriti rekord po broju učesnika i to je podatak koji zavređuje pažnju“, rekao je Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona i potom posebno naglasio:

„Veliku zahvalnost za sve to dugujemo trkačkoj zajednici u Srbiji, koja nam iz trke u trku ukazuje poverenje. Potrudićemo se i ovog puta da organizaciono obavimo dobar posao, ispunimo najviše moguće standarde i još jednom svim učesnicima omogućimo vrhunski ugođaj na stazi. Posebno želim da istaknem internacionalni karakter ove trke s obzirom da ćemo imati trkače iz preko 50 zemalja sveta i to sa svih pet kontinenata. Siguran sam da ćemo se po ko zna koji put pokazati kao izvanredni domaćini. Kvalitet više ove godine svakako donose vrhunski elitni trkači, pa bi Beogradska desetka mogla da bude među tri najbrže trke na svetu na 10 kilometara ove godine što nas posebno raduje“, zaključio je Habuš.