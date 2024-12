ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju uz koju pesmu je Srbin ušao u ring u Tirani (VIDEO)

Albanija je dočekala da usred njenog glavnog grada odjekuje da je Kosovo - Srbija.

Screenshot / Fejsbuk / Arsim Maxhera

I, za to je zaslužan jedan Srbin.

Naravno, ta scena je potom prilično iznervirala neke koji južnu srpsku pokrajinu nazivaju "državom", pa tako o svemu tome prištinski list "Koha ditore" ovako piše:

"Neprihvatljiva scena dogodila se u nedelju uveče u Tirani.

Srpski bokser Stefan Marić ušao je u ring sa pesmom 'Veseli se, srpski rode', a u pitanju je pesma koja Kosovo smatra delom Srbije.

Marić je na kraju poražen od Ahmeda Kočija u večeri boksa u Tirani, ali jasno je da je ovo bila ozbiljna provokacija i još ozbiljniji propust organizatora bokserske večeri.

Koči je pobedio nokautom u drugoj rundi".

Bokser Stefan Marić - video-snimak izlaska u ring u glavnom gradu Albanije

Veseli se srpski rode - tekst pesme Danice Crnogorčević

Ogrijalo Sunce sa Kosova polja ravna,



Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode,i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!Odjeknula zvona sa starih Dečana,ovo je zemlja Lazara i Stefana...Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode,i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!Ovdje su grobovi slavnih predaka,što odbraniše svetu vjeru od Turaka...Veseli se, srpski rode, srpski rode zbog slobode,i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića,i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice,nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije!

