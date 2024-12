POBEDNIČKI DO KRAJA: Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog imaju nove ispite u Ligi šampiona

NEMA predaha za vaterpoliste Novog Beograda i Radničkog. Prvak je već zaboravio na odbranjeni Kup Srbije, jer sutra (20.00) u poslednjem kolu grupe A Lige šampiona u Hanoveru izlazi na megdan istoimenoj nemačkoj ekipi. Kragujevčani u grupi B od 18.15 časova igraju sa Dinamom iz Tbilisija i žele da se pobedom oproste od elitnog takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP

Miloš Ćuk i drugovi su odavno osigurali Top 8, ali žele da nastave pobednički niz, koji je prošle subote krunisan odbranom prve krune.

- Sezona se nastavlja, a ovaj pehar nam je veliki podstrek. Očekuje nas duel sa Hanoverom, a u subotu u Zagrebu u derbiju Regionalne lige igramo sa ekipom Mladosti. Igrači su svega svesni, a moja želja je da što pre zaboravimo na pehar i da nastavimo tamo gde smo stali i da vidimo koliko možemo da narastemo do kraja sezone i koji su naši krajnji dometi - istakao je predsednik Novog Beograda Slobodan Soro.

Šumadinci žele da na pravi način stave tačku na učešće u Ligi šampiona i nagoveste napad na trofej u Evrokupu.

- Ovo je poslednja utakmica grupne faze i s obzirom na to da je ekipa nova i da i dalje tražimo igru i sigurnost, svaka utakmica nam je važna, bez obzira na to što smo ostali bez šansi za plasman među osam najboljih. Poslužiće nam i kao priprema za derbi sa Jadranom iz Herceg Novog, a treba "overiti" i to treće mesto. Nastavljamo takmičenje u Kupu Evrope koji je izuzetno jako takmičenje u poslednje dve sezone i idemo samo napred - rekao je Strahinja Rašović, jedan od najboljih strelaca Radničkog.

RASPORED

POSLEDNjE, šesto kolo grupe A, sutra:Hanover - Novi Beograd (20.00), Oradea - Steaua (20.00). TABELA: Novi Beograd 15, Oradea 8, Steaua 6, Hanover 1 bod.

Grupa B: Radnički - Dinamo Tbilisi (18.15), Jadran ST - Ferencvaroš (18.15). TABELA: Ferencvaroš 15, Jadran ST 11, Radnički 4, Dinamo 0 bodova.





BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.