HAOS: Potukli se Srbin i Hrvat - saigrači!

Srpsko-hrvatski sukob desio se u trofejnom sportu.

Foto: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia

Evo kako o hrvatski portal "24 sata" izveštava o događaju iz prestonice te zemlje:

"Rukometaši Zagreba potukli se nakon poraza u Ligi šampiona!

Rukometaši Zagreba su u sredu uveče izgubili od Nanta (25:22) u osmom kolu Lige šampiona, a utakmica je imala i treće poluvreme. Naime, kako je klub obavestio javnost, igrači Zvonimir Srna, koji nije igrao zbog povrede, i Miloš Kos potukli su se nakon utakmice. Sukob je izazvao srpski rukometaš, a obojica su privremeno suspendovana.

'Ovim putem želimo vas obavestiti kako je disciplinska komisija rukometnog kluba Zagreb donela odluku o privremenoj suspenziji rukometaša Miloša Kosa i Zvonimira Srne zbog fizičkog sukoba koji je izazvao Kos nakon jučerašnje utakmice protiv HBC Nanta u Areni Zagreb. Privremena suspenzija ostaje na snazi do okončanja postupka koji će voditi komisija - objavio je hrvatski prvak u saopštenju.

U njemu se dodaje i sledeće:

'Rukometni klub Zagreb neće tolerisati bilo kakvo neprofesionalno ponašanje i u potpunosti će sarađivati sa disciplinskom komisijom kako bi se situacija što pre razjasnila. Do okončanja disciplinskog postupka rukometni klub Zagreb ne može da komentariše situaciju pa molimo medije za razumevanje. Klub će pravovremeno informisati javnost s više informacija kada se utvrde sve činjenice'.

Trener: Kos ima problem, nešto je duboko...



Zagreb je ostao na poslednjem mestu u grupi uoči poslednjih pet kola, a ovaj poraz očigledno je probudio frustracije kod nekih. Zvonimir Srna je odgledao utakmicu s klupe zbog povrede koju vuče već neko vreme, a Miloš Kos nije se proslavio. Dao je tek jedan gol iz sedam pokušaja, a njega je trener Velimir Petković najviše i kritikovao nakon utakmice.

- Imam problem ja, ima on, imamo svi. A kakav on ima problem, ne znam, nešto je duboko. Njega nisam uspeo da probudim i to mi je minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da ima njihovu podršku, ali treba je i on nama dati. Trebaju mu dva-tri gola. Znate šta u rukometu znači levi bek, a mi imamo nulu s te pozicije. No, poslednji sam koji ću kritikovati, najteže je ući u glavu igraču. Radujem se što se bliži kraj polusezone, možda ćemo ga vratiti kroz hrvatsko prvenstvo, ali meni treba trening jer znam da treningom mogu vratiti svakog igrača", zaključuje se u pomenutom tekstu.

