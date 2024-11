RUKOMETAŠI JEDVA ČEKAJU ITALIJU: Evo šta je selektor reprezentacije rekao pred meč sa "azurima"

Rukometaš Srbije Miljan Pušica rekao je pred nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo da je Italija ozbiljniji protivnik od Letonije i istakao da se reprezentacija za taj meč spremala adekvatno prethodnih dana.

foto: EPA

Pušica ističe da je brzo zaboravio prvo kolo i okrenuo se sutrašnjem gostovanju.

- Italija je ozbiljniji protivnik od Letonije iako nismo potcenili ni Letonce, naprotiv. Gledali smo utakmicu koju su igrali sa Španijom i tako počeli sa pripremama za duel koji nas čeka sutra. Spremali smo se adekvatno prethodnih dana i pre svega akcenat stavili na nedostatke koji smo pokazali u prvom kvalifikacionom meču - rekao je Pušica, a prenosi sajt Rukometnog saveza Srbije (RSS).

Selektor je dodao da ekipa mora mnogo ozbiljnije i motivisanije da uđe u meč protiv Italije.

- To je prosto individualni pristup igrača koji nema veze ni sa trenerom ni sa stručnim štabom. Ne govorim o odnosu prema reprezentaciji, on je neupitan i na najvećem nivou nego u utakmicama poput ove sa Letonijom koja je bila, može lako doći do povrede ako dođe do opuštanja, plus što bi svako iznenađenje protivniku omogućilo senzaciju - naveo je rođeni Prijepoljac.

Iskusni stručnjak podseća da Italija igra rasterećeno.

- Oni znaju da im je svaka pobeda ili nerešen rezultat koji ostvare vetar u leđa na njihovom razvojnom putu i da više negativnih posledica od poraza možemo da imamo mi i druge evropske selekcije koje su više puta igrale završnice najvećih takmičenja ili čiji igrači igraju u najboljim evropskim klubovima, osvajaju evropska takmičenja i slično. Sve je na nama igračima, "vreo" teren nas čeka. Atmosfera te vrste ne bi smela da nas poremeti jer ipak smo mi iskusna reprezentacija", zaključio je on.

Vanja Ilić veruje da je kvalitet na našoj strani.

"Ne brinemo se preterano ni zbog svih nedostataka iz naše prve utakmice, ali ni zbog toga kako su Italijani odigrali. Naša početna stegnutost je brzo nestala i posle je u susretu sa Letonijom sve izgledalo kako treba. Tačno je da nam fali nekoliko važnih igrača, ali svako ko je deo reprezentacije može da odgovori zadatku i pruži maksimum koji se od nas očekuje", rekao je Ilić za sajt RSS.

Ne potcenjuje srpski reprezentativac Italijane.

- Italija već neko vreme ozbiljno skreće pažnju na sebe, imaju veliku podršku navijača, ali rekao sam i pre susreta sa Letonijom da mislim da je naš kvalitet dovoljan da pobedimo u obe utakmice, ali to ne znači da neće biti teško i ne znači da ne respektujemo protivnika, posebno na njihovom terenu. Ipak, ako se mi fokusiramo na našu igru, energija bude prava i taktički odradimo utakmicu kako se od nas traži, možemo svakoga da pobedimo - zaključio je Ilić.

Najbolji srpski rukometaši sutra, sa početkom u 18 časova igraju drugo kolo kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Italije.

Na startu kvalifikacija Srbija je pre dva dana deklasirala Letoniju u Kraljevu - 38:25. Italija je istog dana poražena od Španije rezultatom 31:30.

