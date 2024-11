BANJALUČANIN ODBRANIO TITULU: Bokser Tomislav Vukomanović i dalje neporažen

NA spektakularan način je okončan 3. Memorijalni turnir održan u čast Prof. dr Miroslava Popovića, začetnika profesionalnog boksa u Srbiji.

FOTO: SPBF

U glavnoj borbi večeri u Kristalnoj dvorani jednog beogradskog hotela, Tomislav Vukomanović je odbranio šampionski pojas omladinskog WBC prvaka u velter kategoriji pošto je tehničkim nokautom u petoj rundi savladao Kolumbijca Aleksandera Morena. Bila je to 10. pobeda iz istog broja mečeva za Banjalučanina, a ujedno i poslednji njegov meč pred upliv u seniorske vode. Ostvario ga je na fantastičan način i u fantastičnom ambijentu pred punom dvoranom i pred očima gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića koji je i proslavio trijumf sa njim u ringu.

Sve je prštalo u ringu od samog starta, udarci su sevali kao gromovi, a na kraju pete runde, iz tabora južnoameričkog borca, signalizirali su da Moreno nije u stanju da nastavi meč pošto je došlo do preloma jagodične kosti. Tako je Vukomanović upisao još jedan veliki trijumf u svojoj još uvek mladoj karijeri i pokazao da je spreman za još veća dela.

U sunaslovnoj borbi, najbolja srpska bokserka, Nina Radovanović je u uzbudljivom meču u osam rundi jednoglasnom sudijskom odlukom na bodove (80:72, 80:72, 80:74), savladala Minervu Gutijerez iz Španije u meču za rang listu u polu-muva kategoriji. Ovo je za Radovanovićevu bila 19. pobeda u 23. profesionalnoj borbi kojom je otvorila vrata borbe za WBC titulu i okršajem sa Amerikankom Gabrijelom Fundorom, vlasnicom četiri najvažnije titule u profesionalnom boksu.

Program u kojem je i te kako moglo da se vidi kvalitetnog boksa je otvorila mlada domaća nada, Nađa Milijančević koja je u poluvelter kategoriji izdominirala Gruzijku Mariami Nutsubitze. U svom tek drugom profesionalnom meču, Nađa je bila i više nego dominanta, a definitivan otpor rivalke slomila je serijom efektnih udaraca u trećoj rundi kada su sudije prekinule borbu i proglasile pobedu tehničkim nokautom. Nađa je prethodno imala karijeru u kik-boksu (prvakinja Evrope), MMA i "bare knuckleu", a sada krči svoj put i u plemenitoj veštini. Već na startu pokazuje da ima šta da ponudi.

Jednako ubedljiv kao i Nađa, bio je Kongoanac Fretas Pembele, momak koji već tri godine živi u Beogradu i deo je BK "Fontana". On je tehničkim nokautom savladao Francuza Ibrahima Fofanu u lakoj kategoriji. Diktirao je afrički borac sve vreme tempo meča, a protivnika je bacio na pod snažnim krošeom na isteku pete runde i definitivno sa razlogom zaslužio ovacije publike među kojoj je bilo i njegovih sunarodnika. Bio je to sedmi trijumf perspektivnog borca koji još uvek ne zna za poraz u profesionalnim vodama, dok je Fofana upisao prvi poraz iz tri meča.

U ringu se iste večeri našao i njegov zemljak, Nejtan Lunata koji je u meču super pero kategorije bio bolji od Gruzina Hviče Gigolašvilija jednoglasnom sudijskom odlukom (60:54, 60:54, 60:54) posle šest rundi. I on je ostao neporažen u profi ringu (7:0). Sjajnim kombinacijama je u dva navrata slao rivala u nokdaun, zadao je daleko veći broj udaraca tako da je i pre kraja meča bilo jasno da će iz istog izaći trijumfalno.

Takođe, u ringu su se našla i dva kruzeraša, Goran Babić i Stefan Mihailov i to u svojevrsnom revanšu njihovog okršaja iz 2021. godine koji je završen nerešenim ishodom. Sada je slavio Babić i to prilično sigurno pošto su nakon šest rundi sudije jednoglasno proglasile njegovu pobedu (59:55, 60:54, 60:54).

Rezultati:

Nađa Milijančević – Mariami Nutsubitze; T.K.O u 3. rundi (poluvelter kategorija do 62kg; 6 rundi)

Fretas Pembele – Ibrahim Fofana; K.O u 5. rundi (laka kategorija do 63,5 kg, 6 rundi)

Goran Babić – Stefan Mihajlov; 3:0 bodovanjem (kruzer kategorija do 90kg, 6 rundi)

Nejtan Lunata – Kviča Gigolašvili; 3:0 bodovanjem (super-pero kategorija do 59 kg, 6 rundi)

Sunaslovna borba; Nina Radovanović – Minerva Gutijerez; 3:0 bodovanjem (polumuva kategorija, do 49 kg, 8 rundi)

Naslovna borba; Tomislav Vukomanović – Aleksander Moreno; K.O u 5. rundi (velter kategorija do 67kg,10 rundi).

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.