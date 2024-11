"IGRAMO PROTIV JAKOG PROTIVNIKA, FAVOTITA NEMA": Trener Novog Beograda u derbi meču protiv Radničkog

Derbi meč šestog kola regionalne Premijer lige igra se u nedelju od 20 časova na bazenu Sportskog centra "11. april".

Foto arhiva VN

Trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić rekao je pred sutrašnji meč protiv kragujevačkog Radničkog u okviru šestog kola Regionalne lige da on i njegova ekipa pokušavaju da budu fokusirani na predstojeći duel, ali da jednostavno ne mogu da ne razmišljaju o nesreći koja se dogodila u petak u Novom Sadu.

Novobeograđani imaju maksimalan učinak sa svih pet pobeda, lideri su na tabeli, dok su Kragujevčani na drugom mestu sa skorom 4-1.

- Veliki derbi srpskog i regionalnog vaterpola igraće se u senci teške tragedije koja se dogodila u Novom Sadu. Zato, pre bilo kakve priče o utakmici moram da u ime Vateprolo kluba Novi Beograd i u svoje ime izrazim najdublje saučešće porodicama nastradalih - rekao je Gocić.

Gocić ističe da je teško misliti na vaterpolo u ovako teškom trenutku za srpski narod.

- Pokušavamo da budemo fokusirani na predstojeći duel, ali jednostavno ne možemo da ne razmišljamo o nesreći koja se dogodila. Mislima smo uz porodice žrtava, saosećamo u njihovom bolu, jer ovo je zaista tragedija nezapamćenih razmera - rekao je Gocić.

Duel Novog Beograda i Radničkog u nedelju biće njihov 25. međusobni meč, a prvi je odigran u sezoni 2016/2017 u Prvoj B ligi.

Foto arhiva VN

Novi Beograd je do sada bio uspešniji pošto je zabeležio 14 pobeda, Radnički je trijumfovao osam puta, dva meča su završena nerešenim rezultatom, a gol razlika je na strani Novobeograđana 304-252.

- Predstoji nam duel protiv, do sada, sigurno najtežeg protivnika. Radnički je ekipa koja je sastavljena od sve samih naših zlatnih reprezentativaca, koju sa klupe predvodi selektor našeg nacionalnog tima Uroš Stevanović i zato je izlišno govoriti o njihovom kvalitetu. Očekuje nas zaista težak meč i mi se pripremamo na taj način da pokušamo da osujetimo njihove najjače strane kao i da našu igru dovedemo na optimalan nivo kako bismo pružili najbolju moguću partiju - rekao je Gocić.

Novi Beograd je u poslednjih šest utakmica sa Radničkim upisao isto toliko pobeda, a Kragujevčani su poslednji put slavili pre dve godine.

- Bez svake dileme, ovo je prva utakmica u koju ulazimo, a da nemam epitet favorita. Ta uloga je definitivno na strani Radničkog. Protiv sebe imamo zaista moćnu ekipu u svakom smislu te reči. Ipak, bez obzira na to, naše ambicije su iste kao i do sad, one se ne menjaju. Bez obzira na snagu protivnika, mi smo svesni naših kvaliteta, borićemo se koliko god budemo mogli i daćemo sve od sebe da zabeležimo dobar rezultat - rekao je Gocić.

