PORODICA MIHAELA ŠUMAHERA NA "PROSJAČKOM ŠTAPU"! Italijani otkrili nove detalje o slavnom sportisti, nisu nimalo ohrabrujući

PROŠLA je decenija, a veliki šampion Mihael Šumaher i dalje vodi svoju najveću bitku.

Foto: EPA

Skijaška nezgoda i ozbiljna povreda glave, zbog koje je bio u komi čak 250 dana, u poznatom zimovalištu u francuskim Alpima Meribel nadomak Grenobla, okrenuo je naglavačke sudbinu jednog od najboljih vozača Formule 1.

Umesto da bude mentor svom sinu Miku, koji je takođe sledio očev put, i da bude aktivan pokraj piste "najbržeg karavana na svetu", sedmostruki prvak sveta nalazi se daleko od očiju javnosti.

Čak i sa ove distance još nije do kraja razjašnjeno šta se tačno dogodilo tog kobnog 29. decembra 2013. Postojale su razne rekonstrukcije događaja kako se desila nezgoda. Čuveni "Bild" prvi je izašao u javnost sa nešto preciznijim detaljima, koji su do danas ostali relevantni. Tokom prepodneva, između 11.50 i 12.00, zajedno sa svojim sinom, tada 14-godišnjim Mikom, ali i prijateljima, Mihael, koji je bio iskusan skijaš, trebalo je da ima opuštenu vožnju po snegu. Međutim, kada je video da se nalaze u problemu, izašao je izvan obeležnog prostora i naleteo na kamenje koje ga je izbacilo iz balansa. Pao je na desnu stranu i glavom udario u kamen. Iako je imao kacigu na glavi, ona se od siline udarca raspala. Ono što je, takođe, isplivalo u javnost jeste to da brzina nije bila velika.

I od tada je zdravstveno stanje prava misterija za sve. Niko osim najuže porodice i nekoliko prijatelja ne viđa najboljeg vozača u istoriji Formule 1, a porodica preti i tužbama ako neko pokuša da otkrije kako sada izgleda i u kakvom je stanju legendarni Nemac.

Ipak, povremeno izađu u javnost neke informacije o Šumaheru, a sada italijanski "Korijere delo sport" piše o troškovima lečenja. Kako navode u svom tekstu, do sada su troškovi lečenja bivšeg vozača Ferarija iznosili preko 70.000.000 evra! Na godišnjem nivou njegova nega i troškovi lečenja dostignu i 7.000.000 evra.

Jedan od najvažnijih tretmana koje trenutno Šumaher dobija je terapija matičnim ćelijama, a leči ga francuski kardiolog dr Filip Menaš, jedan od najvećih stručnjaka u svojoj oblasti. On pokušava da raznim terapijama i inovativnim metodama podstakne regeneraciju nervnog sistema koji je oštećen nakon teške nesreće. Terapija matičnim ćelijama funkcioniše tako što se ćelije iz Šumaherovog srca i koštane srži prenose u druge delove tela uključujući mozak, a onda one "rade" na oporavku tkiva i nerava. Takođe su italijanski lekari nedavno naveli da je sasvim sigurno da Šumaher pati od mišićne degeneracije i osteoporoze zbog dugotrajnog mirovanja, ali da jednostavno ništa drugo nije moguće.

Iako porodica Šumaher poseduje milione, ovakvi troškovi lečenja ipak su veliki teret. Oni i dalje zarađuju ogroman novac od njegovog lika i dela, ali zbog visokih troškova lečenja morali su da prodaju Mihaelovu kolekciju satova, privatni avion, jednu od kuća za odmor koja se nalazi u Norveškoj, a supruga Korina će morati da nastavi da rasprodaje imovinu.

U međuvremenu su kružile glasine da je Mihael prisustvovao venčanju ćerke Đine, kao i da će se pojaviti na venčanju sina, ali to nije potvrđeno i porodica ćuti o tome. Sve vezano za njega je i dalje prava misterija...

