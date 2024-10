SPREMALI JE U PENZIJU, ONA POTPISALA UGOVOR: Evo za koji će klub igrati (FOTO)

Slađana Erić, čuvena srpska odbojkašica, odlučila je da karijeru produži igrajući na Kipru, za Apolon.

Foto arhiva VN

Karijeru je počela još 2000. godine igrajući za Crvenu zvezdu. Potom je zaigrala za francuski Albi, onda je prešla u Cirih, pa kasnije i u Mursiju.

Usledio je povratak u Crvenu zvezdu 2010. godine, da bi godinu dana kasnije prešla u Modenu. Igrala je još i za Galatasaraj, Kolubaru i Vizuru.

Za reprezentaciju Srbije nastupala je od 2002. do 2005. godine.

Objavila je na društvenoj mreži "Instagram" i otkrila zašto se odlučila da u kiparskom Apolonu nastavi karijeru.

- Htela sam zaista da završim karijeru i mislila sam da se okrenem drugim stvarima u životu. Imala sam razne poslovne ponude, nešto potpuno nevezano za odbojku, nešto i u vezi sa odbojkom, završila sam i školu za trenere, vagala sam šta je najbolja opcija za dalje. Ipak, sve vreme su me zvali i raspitivali se da li sam i dalje zainteresovana za igranje, ne samo iz Srbije, već i iz mnogih drugih zemalja širom sveta. To mi je, malo-pomalo, stvaralo utisak da bih možda i mogla da produžim igračku karijeru za još jednu godinu. Krenula sam da treniram, da vidim u kakvom sam stanju, malo u Bijeljini, sa ekipom ŽOK Radnik, malo u Beogradu, sa Željkom Šćepanovićem. Šćepa mi se već godinama unazad pokazao kao taličan, uvek nakon treninga sa njim stigne neka dobra ponuda. Ali šalu na stranu, kada god mi je bilo potrebno da treniram i uđem u formu, bio je tu i veliko mu hvala. Tako da sam trenirala gotovo svakodnevno i reakcije ljudi su bile toliko pozitivne, da su govorili kako i u teretani i na terenu izgledam bolje od dvostruko mlađih odbojkašica. Ipak, nisam se zanosila time, u godinama sam kada želim da se dosta stvari poklopi, ne želim da srljam i da idem negde pošto-poto, samo da bih igrala. Na kraju, Kiprani su bili najuporniji, ispunili su sve moje zahteve. Osim toga, Kipar mi deluje kao dobro mesto za život, u mom senzibilitetu. Barem u narednim mesecima, to jest, a posle ćemo videti - napisala je Erić.

