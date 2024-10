VELIKI USPEH: Anđelina Pavlović osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u sambu za kadete

REPREZENTATIVKA Srbije u sambu Anđelina Pavlović osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za kadete u Larnaki.

FOTO: Profimedia

Ona je do bronze u kategoriji do 50 kilograma došla pošto je u osmini finala bolja od Gruzijke Haraišvili, potom je u četvrtfinalu je izgubila od Kazahstanke Tastajeve, da bi do medalje došla pobedom nad Jermenkom Hačatarijan.

Odličje je izmaklo Aleksi Kreziću (do 79 kg), Miji Maleš (do 54 kg) i Mariji Baniki (do 65 kg), oni su takmičenje završili na podeli petog mesta.

Maleš je u borbi za bronzu izgubila od Mongolke Bujansogt, dok je od Banike bila bolja Bugarka Ivanova.

Krezić je do prilike za medalju došao kroz repesaž pobedom nad Izraelcem Blumenfeldom, ali ga je u meču odluke pobedio Rus Kurbonov.

Boris Gruber (do 64 kg) je u šesnestini finala izgubio je od Kazahstanca Bazarbaja, Darko Adam (do 71 kg) poražen je u prvom krugu od njegovog zemljaka Bakitžana, a Andriju Hevesija (do 64 kg) u kombat sambu je eliminisao Konisbaj.

Jana Knežević (do 59) je izgubila u četvrtfinalu od Gruzijke Pkhadže, a u borbenom sambu Bugarin Borisov bio bolji od Ivana Nađa (do 71 kg).

