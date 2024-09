"NADAMO SE PLASMANU U LIGU ŠAMPIONA": Trener Radničkog pred turnir u Kragujevcu

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca od petka do nedelje biće domaćini kvalifikacionog turnira za plasman u Ligi šampiona. Na turniru će pored Radničkog učestvovati mađarski BVSC Zuglo, grčki Vuljagmeni i zagrebačka Mladost.

FOTO: M. Vukadinović

Trener vaterpolista Radničkog Uroš Stevanović rekao je da veruje da će tim iz Kragujevca da izbori plasman u Ligu šampiona.

- Nažalost, imali smo kraći period priprema pred ove kvalifikacije i Jadransku ligu, koja počinje sedam dana kasnije. Sigurno je da nećemo biti na nekom našem približnom maksimumu na početku, ali se nadam da ćemo biti dovoljno dobri da na ovom turniru izborimo Ligu šampiona - rekao je Stevanović, prenosi zvanični sajt kluba.

Plasman u Ligu šampiona izboriće pobednik kvalifikacionog turnira u Kragujevcu.

- BVSC je doveo petoricu mladih reprezentativaca i ima u sastavu veliki deo ekipe, koja je igrala na EP u Zagrebu, u onom podmlađenom sastavu. Mladost je angažovala 10 novih igrača, od kojih su većina reprezentativci Hrvatske. Ne treba zaboraviti ni Vuljagmeni na čelu sa našim Vladimirom Vujasinovićem, tim koji je pre samo dve sezone napravio iznenađenje i plasirao se u polufinale Lige šampiona - rekao je trener Radničkog.

FOTO: M. Vukadinović

- Sve četiri ekipe imaju ambicije da uđu u Ligu šampiona i sigurno će se boriti za trofeje u domaćim šampionatima. Igramo tri utakmice u tri dana, niko nije fizički spreman niti je neka timska igra na zavidnom nivou, ali ulog je veliki i ko uđe u Ligu šampiona mnogo će dobiti za dalji tok sezone - naveo je Stevanović.

Vaterpolista Radničkog Duško Pijetlović je u karijeri četiri puta osvajao Ligu šampiona sa tri različita tima.

- Neće biti lako, s obzirom na to da smo nova ekipa. Gro vaterpolista koji će ove godine biti lideri su novi igrači i to će biti veoma teško odmah uklopiti. Ne očekujem da će na startu sve biti sjajno, ali kroz vreme, sa Urošem na čelu, ne sumnjam da ćemo vrlo brzo doći do neke idealne postavke i igre. Ovaj turnir će biti jako težak za nas, ali i za druge koji su takođe dosta promenili timove i biće zanimljivo videti ko će se pre uklopiti kao ekipa - rekao je Pijetlović.

Vaterpolista Radničkog Strahinja Rašović je izjavio da klub ima velika očekivanja u svim takmičenjima.

- Ne krijemo da želimo da osvojimo trofej u svakom takmičenju u kom igramo. Momenat jeste malo teži, ne bih da kukam, jer mi vaterpolisti se nikada i ne žalimo, ali zaista je težak trenutak. Odmah posle OI očekuje nas jako bitan turnir, na kom igramo protiv najboljih timova. Sve te ekipe u svojim redovima imaju reprezentativce svojih zemalja i očekuje nas velika borba. Mnogo toga zavisi od nas i ako budemo pravi, uspeh neće izostati - zaključio je Rašović.

Prvo kolo je na programu u petak, a sastaće se: Vuljagmeni - Mladost (18h), Radnički - BVSC Zuglo (20h).

U subotu će igrati: Mladost - BVSC Zuglo (18h) i Radnički - Vuljagmeni (20h).

U nedelju će biti odigrani mečevi poslednjeg, trećeg kola, a sastaće se: BVSC Zuglo - Vuljagmeni (18h) i Radnički - Mladost (20h).

BONUS VIDEO VESELI SE SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.