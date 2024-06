IZJAVA KOJA JE PODIGLA PRAŠINU: Otac bosanske plivačice tvrdi da je mogla da nastupa za Srbiju, oglasila se i Lana Pudar.

U istom danu kada je otac Lane Pudar, Velibor, govorio da je postojala šansa da mlada plivačica nastupa za Srbiju, iz Bosne i Hercegovine stiglo je i saopštenje talentovane sportistkinje koja je otkrila neke šokantne detalje.

Foto: AP

- Dugo sam radio u Saudijskoj Arabiji u Džeda klubu Al Itihad, gde je radio i vaterpolo trener i moj prijatelj Vladimir Bajković. Družili smo se i mnogo govorili o Laninom plivanju, njenim rezultatima, medaljama, onako laički, ja sam bio u fudbalu, a on u vaterpolu, napisao je danas Velibor i dodao:

- Jednog dana me je zamolio da mu pošaljem Lanina vremena u svim disciplinama, da ih on pošalje pokojnom Srđanu Filipoviću, treneru plivanja, koji je radio u UAE. On je bio oduševljen i bez mog znanja on i Vlado kontaktirali su tadašnjeg ministra sporta u Vladi Srbije, Vanju Udovičića, ubeđivali ga da razgovara sa mnom, da mi obeća najbolje uslove za treninge i da "mlada mostarska Srpkinja" pliva za Srbiju. Sticajem okolnosti kada sam bio na bazenu sa Vladom nazvao ga je Vanja i rekao da nema potrebe da razgovara sa mnom, Vlado ga je stavio na interfon da i ja čujem, poručio je da u Srbiji imaju hiljade Lana, na hiljade takvih talenata u plivanju.

Nedugo potom oglasila se saopštenjem i Lana Pudar.

- Osećam potrebu da ovim putem reagujem na današnjem edijske tekstove koji su se pojavili u svim medijima u našoj državi, a vezani su za javne istupe mog oca Velibora Pudara na njegovim društvenim mrežama.

Odluka za koju ću državu da nastupam nije bila upitna. Uvek je bila isključivo moja, a ne njegova ili bilo koga drugog.

Ograđujem se od svih ranijih i eventualnih budućih javnih istupa Velibora pudara koji uzimaju u kontekst mene i moje porodice. Moj otac i ja već skoro dve godine nemamo nikakav kontakt i sve njegove izjave nemaju nikakve veze sa mnom.

Ovo je nešto što mi je najmanje potrebno u trenucima kada sam u završnim pripremama za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu. Međutim, zbog velikog interesovanja javnosti, a pre svega zbog sebe, i onoga što me čeka, osećam potrebu da se javno oglasim, razjasnim i stavim tačku na sve gore navedeno. Ovo je poslednji put da se javno oglašavam i govorim na ovu temu, molim vas da to poštujete, napisala je Lana Pudar.

