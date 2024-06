NA BALKONU NOVAK I JA, SA DVA ZLATA OKO VRATA: Strahinja Stojačić za "Novosti" o napadu na olimpijski tron, željama posle Pariza...

NAJBOLjI basketaš sveta Strahinja Stojačić (31) ima jasnu sliku u glavi za jedan dan sredinom avgusta ove godine. Desetine hiljada ljudi na platou ispred skupštine grada Beograda, opštenarodna euforija i usklici namenjenim ljudima na terasi, koja je ugostila sve najveće srpske šampione. I tu među svima njima, Stojačić i njegov sportski idol Novak Đoković. Sa odličjima najbleštavijeg sjaja oko vrata.

FOTO: KSS

Ipak, da bi mu se taj ispunio, Strahinja i društvo će morati da pređu trnovit put do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu (od 26. jula do 11. avgusta). Basket reprezentacija Srbije 3h3 u Grad svetlosti stiže sa "metom na leđima", kao najbolja selekcija sveta već duži niz godina, sa sve Stojačićem na čelu, koji važi za igrača kojeg će svi želeti da nadmudre. Kako će se nositi sa tom vrstom i pritiska i svime što nosi nastup na Igrama, popularni Brka je objasnio za "Novosti" na poslednjem okupljanju srpskih olimpijaca pred put u Pariz.

- Gledam na to normalno i sportski, i uvek se vraćam na to da mi je sportski idol Novak Đoković. Kao što su svi gledali da Novaka pobede, i najveći uspesi su se pravili na osnovu njega ili Rafe Nadala. Kada neko mlad pobedi njih, odmah se pravi bum. Tako će biti i sa nama. Svi će dolaziti najviše motivisani kada igraju protiv nas, u svaki basket ulaze kao da nemaju šta da izgube i to rasterećenje ih podiže da budu na višem nivou. Ali nema šta, naše je da ne dozvolimo nikom da nam skine krunu sa glave i da pokažemo da se i dalje najbolji basket igra u Srbiji - jasan je Stojačić.

Podsetili smo Novosađanina ga da je na mestu dočeka svih naših legendi već bio prošle godine na objedinjenom slavlju košarkaša, basketaša i Đokovića, ali veruje da će sada biti još žešće veselje.

- Nadam se da će tog balkona biti, i da će Novak zaigrati na Igrama i pored ove povrede koju je imao i da ćemo zajedno biti na balkonu sa dve zlatne medalje - dodaje Strahinja.

Brkovi su kao amajlija POSTAO je Strahinja Stojačić prepoznatljiv po gustim brkovima, ali nema problem da ih skrati kada za to dođe vreme, za razliku od nekih drugih sportista, koji su samo posle velikih uspeha šišali dugu kosu ili brijali bradu. - Obrijao sam ih posle Svetskog prvenstva, nemam problem sa tim. Tu su protiv nekog uroka, kao amajlija. Hajde da osvojimo to zlato, pa ćemo lako posle toga - ističe Stojačić.

Srpska basket selekcija ima tu privilegiju da većina igrača deli prebivalište, pa samim tim i pripreme za napad na zlato teku glatko.

- Pripreme su krenule odavno, počeli smo u martu. Imamo tu sreću da smo svi stacionirani u Novom Sadu i da nam je lakše da es organizujemo što se tiče priprema. Spremni ćemo dočekati taj Pariz i daćemo sve od sebe da se vratimo sa jednom od medalja, mi se nadamo sa zlatnom - optimista je naš sjajni basketaš.

Srbija je od prošlih Olimpijskih igara u Tokiju gde je osvojena bronza, pa sve do Pariza ove godine pečatirala hegemoniju na evropskim i svetskim takmičenjima, ali olimpijsko zlato je i dalje san u sportu koji tek drugi put "nastupa" na najvećoj sportskoj smotri.

- Moramo svesno preuzeti tu ulogu favorita i to je tako. Imamo po dva zlata sa poslednjih evropskih i svetskih prvenstava i to nam nameće ulogu favorita. Moramo biti svesni da svi žele da pokažu da mogu da igraju basket sa nama i svaki meč će biti težak. Idemo korak po korak, bitno je da budemo prvi ili drugi u grupi, da imamo basket manje i da smo odmah u polufinalu. Posle toga imaš dva basketa, mi se nadamo da ćemo igrati onaj poslednji za zlato. To je put kojim treba da idemo - objašnjava Stojačić.

Letonci najopasniji rival SRBIJA je na prošlim olimpijskim igrama šokantno poražena od Rusije u polufinalu, što je iskoristila Letonija i stigla do zlatne medalje. Baltičku selekciju vidi i sad kao najveću pretnju, iako su Amerikanci pojačani nekadašnjim NBA asom Džimerom Fredetom pokazali da i oni žele u vrh svetskog basketa. - Najveća konkurencija je Letonija. Najiskusniji su od svih tih ostalih ekipa, imaju zlato sa Olimpijskih igara u Tokiju i sigurno će i u Pariz ići sa istim ciljem. Na nama je da im to onemogućimo i da ovog puta mi uzmemo tu zlatnu medalju - smatra Strahinja.

Srbija je do pre tri godine imala Dušana Domovića Buluta kao najboljeg basketaša sveta. Ali, kada se Bulut povukao sa velike scene, brzo mu je stigao naslednik. Stojačić je za kratko vreme pokazao klasu na terenima sa jednim košem, postao je poznat kao neko ko je najbolji u odsudnim trenucima, a nedavno je dobio i Majsku nagradu. Takođe, OKS ga je proglasio za najuspešnijeg pojedinca u timskim sportovima, ali i dalje Strahinji to ne dopire do svesti, jer je u kolotečini treninga i takmičenja. Ne stiže ni da se osvrne na sve individualne uspehe.

- Ja i dalje pričam da je sve nestvarno to što se izdešavalo. Brzo su počeli dobri rezultati i mene i moga tima, koji je doprineo da budem tu gde jesam. Verovatno će za četiri ili pet godina da se slegne kada se osvrnem na to šta sam sve uradio a trenutno sve brzo prolazi. Dosta putujemo i nema vremena da razmišljaš i slaviš nešto što si osvojio, dobio... - konstatuje lider "orlova".

Biće ludilo u Parizu BASKETAŠKI turnir na Igrama biće održan na prelepom trgu Konkord, u centru Pariza, u ambijentu, koji će svaki učesnik pamtiti. - Mislim da će biti baš ludilo, Francuzi će napraviti to kako treba, naročito jer oni imaju i mušku i žensku ekipu u basketu. Mislim da će biti baš mnogo ljudi. Gde god da odemo, imamo veliku podršku, da li to bio Beč ili Antverpen, gde smo igrali dva poslednja prvenstva. Mislim da će isto tako biti u Parizu, gde će biti naših ljudi na tribinama - nada se Strahinja.

I za kraj, još jednom smo se osvrnuli na taj čuveni balkon koji Strahinju i njegove saborce iščekuje po povratku iz Pariza.

- Neverovatno, to je neki osećaj koji svi sanjamo od malih nogu. Budili smo se, gledali u to vreme košarkaše i odbojkaše, koji su se penjali na balkon i to je nešto o čemu svako dete koje odluči da se bavi sportom mašta. Taj neki dečački san je ispunjen i nadam se da će se u naredna dva meseca ponoviti - podvlači Stojačić.

