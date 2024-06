SRBIJO, BUDI PONOSNA! Angelina Topić i Adriana Vilagoš stigle u Beograd

SRPSKE gracije Angelina Topić (18) i Adriana Vilagoš (20) stigle su u Beograd posle velikog uspeha na Evropskom prvenstvu u Rimu.

Foto N. Skenderija

Mlade atletičarke koje su donele veliku radost Srbiji su negde posle podneva sletele na aerodrom Nikola Tesla. Njih je sačekao topli doček, ekipe novinara, rodbina i prijatelji sa cvećem i balonima.

Kada su izašle pred drage ljude, Angelina i Adriana nisu skidale osmeh sa lica, što može da se vidi na fotografijama koje su nastale na aerodromu.

- Treba malo vremena da se slegnu utisci, ali što mogu da kažem je da sam prezadovoljna i presrećna zbog rezultata, ovo je moj najveći uspeh do sada i velika odskočna daska za dalji napredak i postizanje još boljih rezultata. Hvala celom mom timu sa mojim trenerom Dragutinom Topićem, naravno mojim ocem, doktor Jovan Đurović, kao i da se zahvalim na svim čestitkama. Želim da čestitam timu na odličnim rezultatima - rekla je Angelina Topić, pa onda pričala o ocu Dragutinu.

Foto N. Skenderija

- Poseban savet (smeh)? Sve što znam sam naučila od njega, on mi je najveći uzor u sportu i životu. Nešto posebno pred finale? Samo da se ponašam kao i inače, da uživam u trenutku, kao i na svim ostalim takmičenjima. Maksimum je bio dovoljan za drugo mesto ovog puta.

Angelina je najavila i napad na visinu od dva metra.

- Nadam se da se uskoro sprema. Ovo je peti-šesti put da se podižem na tu visinu. Možda te noći nisu bili neki uslovi savršeni za skakače uvis, uhvatila nas je i kiša na pola takmičenja, vetrovito je bilo i hladnjikavo. Srećna sam što sam prema mojim standardima ostvarila sjajan rezultata.

Na kraju je rekla i šta očekuje od Olimpijskih igara...

- Ništa, da uživam. To je ogromna stvar, veliki je uspeh plasirati se na OI, sa 18 godina, srećna sam što mogu da se nazovem olimpijcem. Jedva čekam da vidim kako to izgleda, nadam se prolasku u samo finale, srećna sam zbog same činjenice da ću biti tamo - rekla je Angelina.

Na pitanja prisutnih novinara je odgovarala i Adriana Vilagoš.

- Pa da, bilo je teško u tom momentu pre trećeg hica, ali... Jako se radujem što sam mogla da napravim taj rezultat, pre dve godine sam imala iste probleme, nadala sam se da će ove godine ići bolje. Osećala sam da sam u dobroj formi, zahvalna sam svima koji su mi pomogli da dođem ovde, da dajem izjavu, posle 64 metra, srebrna medalja, baš sam srećna.

Uspehom u Rimu je izborila vizu za Olimpijske igre u Parizu.

- Pokušavam da se smirim, da se slegnu utisci, da se malo odmorim, a onda ful fokus na Pariz, treninzi, pripreme i tako to.

Foto N. Skenderija

Srećna je što je podelila radost sa Angelinom.

- Baš mi je drago, pre smo kao juniori, sad smo kao seniori uzeli medalje. Baš mi je drago i tako će nastaviti.

Kako je videla svoje učešće u finalu.

- Moram da kažem da sam bila zabrinuta, bilo bi mi žao da nisam uspela, jer sam osetila da mogu ovakav hitac da napravim. Kako sam počela, bilo je baš teško, prvo sam osetila strah, morala sam da prevaziđem, da osetim pozitivno, ne da razmišljam o tome šta će biti ako ne uspem. Mama je bila tamo, selektor, uspeli smo, euforija je bila kad smo uspeli i baš sam zadovoljan.

Podsetimo, Angelina Topić je preskočila 197 centimetra i tako osvojila srebrnu medalju u skoku uvis. Adriana Vilagoš je hicem od 64,42 metra oborila nacionalni rekord i osvojila drugo mesto.

