"HRVATSKU NE VOLE SVI!" Selektor Hrvata baš ljut posle poniženja: "Ova sramota više ne sme da se ponovi ili kao narod ne vredimo ništa!"

Desi se pravi cirkus u Hrvatskoj nakon što su tamošnji vaterpolisti osvojili Svetsko prvenstvo u Dohi pobedom nad Italijom rezultatom 15:13.

Podsetimo, kada su dan posle finala "barakude" stigle u Zagreb, doživele su takav šok od koga se dugo neće oporaviti.

Na aerodromu u prestonici Hrvatske dočekalo ih je oko stotinak navijača, koje su činile uglavnom uža i šira rodbina njihovih reprezentativaca.

Tek poneki Hrvat došao je i doveo dete da se slika sa vaterpolistima, ali je suština ista - nikoga u susednoj državi ne zanima svetski šampion. Šok se video i na licima reprezentativaca i selektora Ivice Tucka, ali na tome se nije završilo.

Tucak nije bio zadovoljan što su on i njegovi momci doslovno strpani u malu sobu na aerodromu, gde su jedva stali kada su ušli predstavnici medija.

- Mogao bih puno toga da kažem, ali neću. To je refleksija svega, šta pričati o tome... Imate ljude koji su bili oslobođeni fizičkog vaspitanja, a na funkcijama su - rekao je tada ogorčeni Tucak. A sada je usledio i nastavak.

"Prihvatio sam, Hrvatsku ne vole svi!"





Naime, govoreći u velikom intervjuu za "Večernji list", Ivica Tucak se osvrnuo na mnogo toga, a posebno i na fijasko sa dočekom u Zagrebu:

- Ne želim da moji igrači i ja više budemo tema dnevnopolitičkih prepucavanja, ponoviću da je za mene to (što se desilo) sramota. Ne prema meni, nego prema svima koji vole tu reprezentaciju i koji vole da se okupe da bi zajedno proslavili uspeh Hrvatske. Prema svima koji vole Hrvatsku to je nepošteno. Ali Hrvatsku ne vole svi, to sam prihvatio! Sada dok sam se fotografirao za ovaj intervju prilazili su nam ljudi, evo i jedna bivša gradonačelnica dolazi ka nama i zahvaljuje na svemu što smo u poslednjih deset godina uradili i koliko smo razveselili narod. Velika većina u ovoj zemlji voli Hrvatsku i njenu reprezentaciju, niko nema pravo da oduzme deci radost da slave hrvatske medalje i pozdrave svoje heroje. Jako me to žalosti i bio sam strašno ljut tog dana. I ponoviću, nije to zbog mene, jer ja ionako više volim proslaviti uz muziku, tamburaše, s našim porodicama, kako smo i proslavili te noći kad smo stigli u Zagreb, ali postoje ta deca, jako mnogo njih, koja žele zagrliti Fatovića, Kragića, Bijača ili Lončara. Ne znam ko može sebi da uzme za pravo da im to onemogući i to je ogromna sramota, kazao je Tucak.

Dodao je i sledeće:

- Smeta mi taj naš hrvatski "nerv", od tragedije do euforije, mislim da bi sve zajedno trebalo da bude normalnije i da imamo razlog da budemo ponosni na naše sportiste i njihove uspehe. Ne znam u kojem to segmentu društva imamo uspehe kao u sportu. Ponosan sam na činjenicu da sam veliki prijatelj sa (selektorom fudbalera Hrvatske) Zlatkom Dalićem, Stipom Pletikosom i Marijanom Kustićem, mi svakodnevno komuniciramo. Nikad više ne sme da se ponovi ovo što se dogodilo našoj reprezentaciji, kao što se nikada više ne može ponoviti da pljujemo po reprezentaciji nakon prvog neuspeha, a bili smo drugi i treći na svetu (u fudbalu). Ako zaboravimo šta su Dalić i ti momci uradili za Hrvatsku i ovo što su uradili moji momci, onda kao narod ne vredimo ništa. Nećemo uvek biti prvi, ali ne znam šta mora da se dogodi da sutra budem kritičan prema jednom Luki Modriću, pa da je najgori na terenu. On će uvek ostati moj heroj kojem ću se nakloniti - istakao je selektor vaterpolista Hrvatske.

Zagreb odbio da pravi doček za vaterpoliste

U prilogu Hrvatske radio-televizije reporterka Mateja Ribičić je, dan posle finala, konstatovala je da je "doček na aerodromu preskroman", a jedan od prisutnih navijača bio je u šoku.

- Ovo je razočaranje, ja sam mislio da nećemo moći da uđemo na aerodrom od ljudi, ne znam šta se dešava - rekao je stariji gospodin.

Prepucavanje je potom počelo i između naroda, ali i političara sa različitih krajeva Hrvatske.

Sve je krenulo tekstom novinara "Sportskih novosti" Deana Bauera, koji je otkrio da je Zagreb odbio da organizuje doček na Trgu za popularne "barakude".

Od grada Zagreba vaterpolisti Hrvatske su dobili prijem na aerodromu u skučenoj sobi i skromnu tortu.

- Grad Zagreb je bio na vreme kontaktiran, poslati su upiti. Odgovora nije bilo. Ništa, nikakav. Ne da nisu javili da ne žele ili neće, nego se nisu čak ni javili. Za sadašnju gradsku vlast u Zagrebu je to ili preteško ili ne znaju ili ih uopšte ne zanima. Cela Hrvatska se ponosi svetskim prvacima, a ovi ljudi... Oni ih se stide, ne priznaju - pisao Bauer, mada je pitanje koliko je u pravu s obzirom na to da ni na aerodromu gotovo nikog nije bilo.

Hrvatski mediji su kontaktirali sa Gradom Zagrebom, a čelnici su poručili da upita nije bilo.

Potom se oglasio i medij "Slobodna Dalmacija", jedva dočekavši da ospe paljbu po prestonici, pa je objavljen tekst sa naslovom "Blamaža Zagreba".

Na kraju, doček su organizovatli gradovi Split i Dubrovnik, jer su tako odlučile tamošnje gradske vlasti u inat Zagrebu i kako bi ispoštovali momke koji su osvojili najsjajnije medalje. Ipak, gorak ukus je ostao kod Tucka i njegovih izabranika, o čemu govore i pomenute reči koje smo vam ovoga puta preneli.





