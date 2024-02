SELEKTOR DELFINA OPTIMISTA: "Medalja je samo pitanje vremena"

Odavno srpska vaterpolo reprezentacija nije imala tako naporan program kao u proteklih osam meseci.

Posle kvalifikacija u Turskoj za odlazak na EP i učešća na Svetskom kupu u Los Anđelesu stigla su tri najvažnija takmičenja.

U Fukuoki je na Svetskoj vaterpolo smotri osvojeno četvrto mesto, u Zagrebu na Evropskom prvenstvuje ekipa stala u četvrtfinalu i bila sedma, dok je ba Svetskom prvenstvu u Dohi donelo šesto mesto.

Plasmani nisu na nivou na koji je navikao srpski vaterpolo, ali je jasno da je jednom novom sastavu potrebno vreme. Ipak za Olimpijske igre u Parizu treba očekivati najbolje što ovaj tim može da pruži a videćemo koliko će to da vredi.

Selektor delfina Uroš Stevanović je prvo se osvrnuo na dešavanja u Zagrebu i Dohi u odnosu na Fukuoku.

- Rezultatski nismo napravili napredak ali u svim ostalim segmentima stvaranje igre i tima tendencija napretka je evidentna.

Podsetio se i na dobre stvari ovog takmičenja i da li se može reći da se u Dohi bolje ugralo nego na predhodnim turnirima.

- Od Dohe smo bili na nivou kome težimo, tek smo od 2. januara i sparinga sa reprezentacijom Nemačke bili kompletniji posle godinu dana rada. Jakšić je izašao iz povrede i to su mu bili prvi treninzi na kojima je maksimalno mogao da radi. On nije igrao Svetski kup u Podgorici, Mandić Svetsko prvenstvo u Fukuoki i to su im bili prvi zajednički treninzi u reprezentaciji od Svetskog prvenstva u Budimpešti 2022. Trebalo je vremena i drugačija je koncepcija igre kada jedan od njih ne igra a do EP u Hrvatskoj nismo imali vremena ali mogu da budem zadovoljniji kako je sve izgledalo na Svetskom prvenstvu u Dohi - rekao je Stevanović.

Ekipe poput Hrvatske, Španije i Italije koje su osvojile medalje na oba takmičenja, nije zanemarljivo, može li se stići do te forme kakvu imau te ekipe.

- Rezultatski na poslednjim takmičenjima nedostajao je jedan korak ka medaljama, u Fukuoki smo bili četvrti, u Hrvatskoj smo ispali u četvrtfinalu od Mađarske posle peteraca, u Dohi u četvrtfinalu od Hrvatske koja je osvojila Svetsko prvenstvo i vicešampion je Evrope tako da sam siguran da je pitanje samo vremena kada će se doći do medalja - rekao je selektor Stevanović.

Možemo li rešiti psihološke probleme kada se igraju važne utakmice, da li to vezujemo za boljeg protivnika.

- Ne postoji ni psihološki problem niti je protivnik svaki put bio bolji. Svako od tri prvenstva je zasebna priča. Kako ste zadovoljni ponašanjem, atmosferom u ekipi, ispunjavanjem obaveza. – Sve je bilo na nivou koji zahteva reprezentacija Srbije.

Može li se popraviti igra do Pariza, sezona je duga, a vremena malo.

- Imaćemo mesec i po dana priprema kao i svi ostali, dovoljno za sve što treba da uradimo - završio je selektor Stevanović.

Žreb u grupi za Pariz je na prvi pogled dobar (Španija, Mađarska, Francuska, Japan i Australija) ali je možda to mač sa dve oštrice zbog rivala koji će doći u četvrtfinalu.

- Najvažnija utakmica na Olimpijskim igrama je četvrtfinale, druga grupa je potpuno ujednačena tako da lakšeg protivnika u četvrtfinalu nema, a to pokazuju i rezultati sa prethodnih Olimpijskih igara - zaključio je Uroš Stevanović.

