U TRENU SE SVE OKRENE: Nemanja Ilić, kapiten rukometaša priznaje da "orlove" još peče neuspeh na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj

JOŠ peku rane iz Nemačke. Rukometaši će dugo da žale za propuštenom pobedom protiv Islanda na startu Evropskog prvenstva zbog koje su se pre vremena vratili kući. Ceh je prvi platio selektor Toni Đerona, koji je napustio kormilo Srbije, a ni "orlovi" nisu bili pošteđeni. Pljuštale su žestoke kritike, prozivke... Uz to, u baražu za odlazak na Svetsko prvenstvo u maju će se boriti sa favorizovanom Španijom.

- Pokušali smo da ne obraćamo puno pažnju na sve što je izrečeno o nama posle EP - ističe u telefonskom razgovoru za "Novosti" kapiten naše reprezentacije Nemanja Ilić. - Nas je najviše pogodilo što nismo prošli grupnu fazu. A jako je malo falilo, sitnice su odlučivale, tako da nam je bilo još teže. Te komentare možda sam i video, ali su mi samo prošli kroz glavu, jer niko ne zna kako smo trenirali, koliko smo se borili, da smo igrali povređeni i bolesni. Samo mi znamo koliko nam je bilo teško, tako da nas tuđa mišljenja nisu doticala.

Levo krilo Tuluza naglašava da se momci nikad nisu žalili što igraju za reprezentaciju, da su uvek bili spremni da se zbog Srbije odvoje i od porodice.

- Dobro mi znamo da je to cena koju plaćamo. Ali, svaki sportista ima takav život, to je njegovo opredeljenje, tako da to odvajanje od porodice ne sme da utiče na formu, igru. Možda je to jedna vrsta žrtvovanja, ali to je put koji smo izabrali - podvlači 33-godišnji Ilić.

Ne želi previše ni da objašnjava kritičarima šta za njega i saigrače znači dres Srbije...

- Reprezentacija nije klub u kojem mi zarađujemo sebi za život. Ljudi ne znaju da mi dolazimo iz ljubavi prema otadžbini i zbog svih koji očekuju da nešto napravimo. Ne igramo da nešto dobijemo, već iz srca za zemlju - ističe Ilić.

Ne može a da se ne vrati na EP, na prvi meč sa Islandom, u kojem su u poslednja dva minuta ispustili pobedu. Taj izgubljeni bod ih je toliko poremetio da se nisu oporavili ni u duelima sa Mađarskom i Crnom Gorom, koje su izgubili.

- Najviše nas je koštao duel sa Islandom. Iako smo igrali nerešeno sa jednom veoma ozbiljnom ekipom, mi smo bili toliko razočarani da nismo uspeli da se oporavimo ni za duel sa Mađarima, a kasnije i sa Crnogorcima, koji su nas pobedili u poslednjoj sekundi. Naš učinak na šampionatu prelomila je ta utakmica sa Islandom. Samo, to je vrhunski sport i za čas može da se skrene u pogrešnom pravcu. Dogodilo se i ono što smo pričali uoči šampionata, da u grupi na EP svako svakog može da pobedi. Lako je pričati kada se sve završilo, ali da smo pobedili Islanđane sigurno je da bismo slavili i u naredna dva meča. Onda bi bila druga priča, onda ne bi bilo pljuvanja, onda bi bili najbolji, ali to je standardno kod nas - kaže Ilić.

Najbolji strelac Tuluza i jedan od najubojitijih igrača francuske lige smatra da mi nismo prava sportska nacija.

- Svojevremeno je Nikola Jokić rekao da kod nas ljudi ne vole toliko sport, koliko pobednike. Lepo je rekao i možda je to objašnjenje što nas prozivaju - kaže Ilić.

Nemanja godinama igra u Francuskoj, zemlji evropskih i olimpijskih pobednika, gde nema toliko lomova kada reprezentacija razočara na nekom takmičenju.

- Kod nas je krenulo nabolje. Poslednje tri-četiri godine igramo dobro, pobeđivali smo i bolje od nas. Ovo prvenstvo se završilo kako se završilo i nadam se da ćemo izvući pouke i da ćemo se truditi da nam se to više ne dešava. Baš je šteta jer imamo tim koji može da parira svima - ističe Ilić.

Vođa "orlova" smatra da nisu psihički pali zbog prevelike želje da izbore olimpijske kvalifikacije.

- Nas je poremetila utakmica sa Islandom. Da se razumemo, nije bilo nikakve svađe, ali nismo uspeli da se oporavimo zbog izgubljenog boda. To je tako u sportu, nedavno je moj klub protiv Limoža dva minuta pre kraja gubio sa tri razlike i na kraju smo uspeli da izjednačimo. Bili smo srećni. Jednostavno, sve je drugačije u glavi, treba više vremena za oporavak, čini mi se da nas je taj remi sa Islandom skupo koštao - zaključuje Ilić.

Plaše se i Španci nas

"ORLOVI" su u baražu za SP izvukli najtežeg mogućeg protivnika, Španiju.

- Nikome nije prijatno, ni nama, ni njima. Zato što oni znaju, što su videli da možemo, da smo pobeđivali jače ekipe od nas i da smo sad zamalo na EP mogli da prođemo dalje, da nas je delilo par golova. Biće jako teško, samim tim što se Đerona sporazumno rastao sa Savezom. Ali, ne krećemo od nule, treba malo uigravanja. Videćemo kakva je vizija novog selektora, kakav je sistem. Biće drugačije. To je sport, danas si tu, drugi put te nema. Možda me novi selektor neće pozvati. Sport je takav da moraš da očekuješ svašta i da moraš na sve da budeš spreman - ističe Nemanja.

Anđelković veliki radnik

DANIJEL Anđelković, nekadašnji reprezentativac Srbije i strateg Tuluza, u poslednje dve godine je dva puta proglašavan za najboljeg trenera prvenstva Francuske.

- Radi odlično. Bio je super igrač, veliki radnik, kod njega se radi dobro, insistira na taktici. Uspostavio je sistem koji svi poštuju. Nadam se da će jednog dana biti selektor reprezentacije - kaže Ilić.

