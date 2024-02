SARADNJA DVE SPORTSKE KUĆE: Olimpijski komitet Srbije i Asocijacija sport za sve potpisali Memorandum

OLIMPIJSKI komitet Srbije i Asocijacija sport za sve Srbije danas su u Olimpijskoj kući ozvaničili saradnju potpisavši Memorandum o saradnji ove dve institucije. Memorandum o saradnji potpisali su predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, gospodin Božidar Maljković i predsednik Asocijacije sport za sve Srbije, gospodin Branko Vujović.

Olimpijski komitet Srbije

Predsednik OKS Božidar Maljković se zahvalio gospodinu Vujoviću na iniciranju formalizovanja saradnje Olimpijskog komiteta Srbije i Asocijacije sport za sve Srbije i izrazio zadovoljstvo što se potpisivanjem ovog memoranduma nastavlja saradnja na programima koji imaju za cilj promociju sporta i zdravog načina života.

- Olimpizam, kao filozofija, obavezuje nas da sport koristimo za stvaranje boljeg sveta. Sport je osnovna ljudska aktivnost usmerena na razvoj psihofizičkih sposobnosti. Bez obzira na to jesmo li profesionalni sportisti ili rekreativci, svaki oblik fizičke aktivnosti je važan za održavanje balansa duha, tela i uma. Naša buduća saradnja sa Asocijacijom sport za sve Srbije biće usmerena na realizaciju konkretnih aktivnosti i inicijativa koje imaju obrazovnu, praktičnu i razvojnu dimenziju, a koje su u domenu zdravog načina života, sporta i obrazovanja. Tu se pre svega ističe saradnja u okviru Evropske nedelje sporta, gde ćemo zahvaljujući Asocijaciji sport za sve uključiti još veći broj gradova i opština širom Srbije i zajednički promovisati rekreativni sport i sport u firmama. Pored toga, nastojaćemo da obogatimo sadržaje za mlade u okviru postojećih programa “Promocija olimpijskih vrednosti: poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost” Olimpijskog komiteta Srbije i “Ski fest” Asocijacije sport za sve. Vaspitanjem dece kroz sport, u olimpijskom duhu koji podrazumeva solidarnost i fer-plej, nastojaćemo da doprinesemo boljoj komunikaciji, jačanju zajedništva i podsticanju društvenih veza, kao i izgradnji mirnijeg i stabilnijeg društva. Zajedničkim snagama predano ćemo raditi na tome da rekreativni sport približimo svima i učinimo ga dostupnim svakome - istakao je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.

Predsednik Asocijacije sport za sve Srbije Branko Vujović zahvalio se gospodinu Maljkoviću i svima iz Olimpijskog komiteta Srbije na mogućnosti da se unapredi dosadašnja saradnja ove dve institucije. Ovom prilikom, gospodin Vujović je istakao važnost dostupnosti sporta svim građanima.

- Potpisivanjem ovog memoranduma smo i formalno postavili okvire naše buduće saradnje sa Olimpijskim komitetom Srbije. Sport nije samo vrhunski rezultat, već i mogućnost, ili stvaranje mogućnosti da se svi građani bave sportom, na čemu će upravo, u sinergiji, raditi Asocijacija sport za sve Srbije i Olimpijski komitet Srbije. Ukoliko želimo zdravu i uspešnu naciju, nije važno samo da imamo vrhunske sportiste, važno je da stvorimo modalitet po kome će svi građani u Republici Srbiji, od najmlađih do najstarijih, i sve one ugrožene kategorije, dobiti šansu da se bave sportom. Asocijacija sport za sve Srbije kroz više od 50 nacionalnih i međunarodnih programa i projekata promoviše ove vrednosti. Nama će ova saradnja sa Olimpijskim komitetom značiti kvalitativni pomak da sve one programe koje radimo, sprovodimo na još bolji način. Takođe, čini mi se da se ovime vraćamo u našu kuću kada je olimpijski pokret u pitanju, zato što je Asocijacija sport za sve Srbije od osnivanja članica TAFIS-e, svetske ogranizacije u oblasti sporta za sve, koja je pridružena članica Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iskoristio bih ovu priliku da vas pozovem na “Ski fest” koji će biti održan na Kopaoniku u periodu od 20 do 24. marta 2024. godine - rekao je predsednik Asocijacije sport za sve Srbije Branko Vujović.





















