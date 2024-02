ROBERT LEKO U PARIZU PIŠE ISTORIJU: Novosađanin deli pravdu na olimpijskom turniru u odbojci na pesku

NOVOSAĐANIN Robert Leko (48), sudija u odbojci na pesku, prvi je arbitar iz Srbije koji će u tom sportu da “deli pravdu” na Olimpijskim igrama.

Istorijski poziv Svetske odbojkaške federacije, za učešće na olimpijskom turniru u “bič voleju”, koji će biti odigran od 24. jula do 12. avgusta na posebno upriličenim peščanim terenima kraj Ajfelove kule, Roberta je, ne krije, mnogo obradovao. Jer je reč o istinskom priznanju za dosadašnja izgaranja kraj terena za igru preko mreže, kruni sudijske karijere koja objedinjuje nastupe na svim najznačajnijim planetarnim smotrama odbojkaša i odbojkašica.

Kada sam pre par dana otvorio zvaničan poziv na elektronskoj pošti, osećaj je u tom trenutku bio sjajan - kaže Leko. - Zaista, čoveka tako nešto učini ponosnim za sve ono što je radio od kad se bavi sportom. Jednako bitno je i to što mi se telefon usijao, ne prestaje da zvoni. Stižu čestitke od sportskih prijatelja sa svih meridijana. S druge strane, osećanja su i malo pomešana, s obzirom na činjenicu da znam koje je to breme. Jer, reprezentujem Srbiju kao prvi iz naše zemlje u toj konkurenciji i jednako tako reprezentujem Svetsku odbojkašku federaciju, koja mi je ukazala poverenje i priznanje i svrstala među 15 najboljih arbitara sveta.

Kao neposredni učesnik najveće planetarne smotre sporta i predstavnik ogromne svetske odbojkaške porodice, Leko ističe da razmišlja upravo o nizu aspekata koje je potrebno ostvariti i ispuniti.

- Znam šta bi sve trebalo da se radi da se ostane na visokom nivou, od fizičkih i psihičkih priprema pa do velikog pritiska na takmičenju na kom sve, jednostavno, mora da bude pod konac.

Leko je sportom počeo da se bavi kao dečak u rodnim Sremskim Karlovcima i, kako ističe, kao i svi klinci trenirao razne discipline, da bi se kasnije opredelio za odbojku. Igrao je u Drugoj ligi, kurs za odbojkaškog sudiju položio 1997. godine i početkom ovog milenijuma sa parketa prešao uz liniju da reguliše pravila igre. U Superligaškom takmičenju je od 2007. godine a titulu međunardonog sudije odbojci na pesku stekao je godinu dana kasnije. Uz to, stekao je i zvanje diplomiranog ekonomiste i zaposlio se u banci, gde radi kao menadžer.

Na radnom mestu imam zaista ogromno razumevanje i podršku kolega, šefova i direktora. Za 16 godina, koliko sa bavim suđenjem na odbojkaškim terenima, učestvovao sam na više od stotinu turnira, gren slemova, opena i čelendžera, tri svetska i osam evropskih prvenstava, evropskim igrama i evo, sada, prvi put ću na Olimpiojske igre. Za Pariz me je “preporučio” učinak na na Svetskim prvenstvima u Rimu i Meksiku.

Kada govori o suđenju na odbojkaškim utakmicama i na mečevima u odbojci na pesku, Leko ističe da je reč o ogromnoj razlici i dva dijametralno različita sporta.

- Sa stanovišta arbitra, najpre je pogled u psiho- fizičkoj pripremi za događaj. U klasičnoj odbojci, meč traje najduže dva i po časa, koliko je potrebno da sudija bude fokusiran ali i da stoji to vreme kraj mreže na platformi 40 puta 40 centimetara. U odbojci na pesku, međutim, igra se ceo dan, od ujutro pa do ponoći, a sudije su po rasporedu angažovane na pet- šest mečeva, koji u proseku traju po sat vremena. To znači stajanje po pet- šest časova na platformi sa maksimalnom koncentracijom. Da ne govorim o razlici u vremenskim prilikama, od idealnih u dvoranskoj odbojci pa do tropskih vrućina i ledenog vetra na otvorenim terenima odbojke na pesku- kaže Leko.

Kada se saberu učešća na takmičenjima širom sveta, Robert Leko godišnje odsustvuje od kuće ukupno, više od 65- 70 dana.

Suvišno je govoriti koliko veliku podršku imam od najbližih, od supruge Maje i ćerke Mine i o kakvim odricanjima i žrtvi je reč. Tu je podrška rodbine, prijatelja, kolega... i zato učešće u Parizu ne doživljavam samo kao moj uspeh, već svih njih u mojoj okolini- kaže Leko.

Radni dan mi traje od “jutra do sutra”, od sedam do ponoći, uz kućne obaveze, posao, posle kog često idem na neku od utakmica ili na trening, i naravno, održavanje kondicije i uobičajena dodatna edukacija- kaže Leko.- Istina, nađe se vreme da supruga i ja izađemo sa prijateljima na pićence ili večeru a sve je to u odbojkaškom krugu. Tempo je veoma ozbiljan, ulaganja su velika, i dalje se stalno uči i usavršava i prenosi na mlađe kolege. Imao sam sreću da “kradem” zanat o velemajstora Dragana Grbića, Borisa Kolarevića i Anđelka Popovića, koji su mi bili uzori.

