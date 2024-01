I DALJE SE MI PITAMO: Golman vaterpolista Srbije Branislav Mitrović za "Novosti": Na Svetskom prvenstvu ćemo pokazati ko smo

NISU se slegli utisci sa šampionata Evrope u Zagrebu i Dubrovniku, a vaterpolisti su počeli pripreme za Svetsko prvenstvo od 5. do 17. februara u Dohi. "Delfini" u Kataru imaju poslednju šansu da izbore odlazak za Olimpijske igre u Parizu. Zato su puleni Uroša Stevanovića maksimalno ozbiljni na pripremama i veoma motivisani da dokažu da mogu više od sedmog mesta na Starom kontinentu.

Olimpijski pobednici su u grupi C, gde će odmeriti snage sa Japanom, Crnom Gorom i SAD. Pobednik grupe izboriće direktan plasman u četvrtfinale, a drugi i treći će u osmini finala igrati sa trećom i drugom selekcijom iz grupe D (Mađarska, Italija, Rumunija, Kazahstan). Podsetimo, četiri nekvalifikovane selekcije izvadiće olimpijsku vizu.

- Nema lakih protivnika. S druge strane imamo grupu u kojoj verujem možemo svakog da pobedimo. Ono što je dobro, što se mi pitamo za sve. Nadam se da ćemo uspeti da se spremimo kako treba i da ćemo tu grupu proći na najbolji mogući način. Svima je jasno šta donosi prvo, drugo, treće mesto u grupi, svima su jasne sve kalkulacije, tako da o tome neću ni da pričam. Bitno je da bukvalno od prvog dana damo svoj maksimum, da odigramo svaku utakmicu kao da nam je poslednja i ja verujem da će to biti dovoljno za neke naše ciljeve - ističe za "Novosti" legendarni golman Branislav Mitrović.

Igrači su posle EP imali tri dana odmora, a za dve nedelje putuju u Dohu.

- Jeste neobična situacija, a po meni postoje psihički i fizički aspekti, koji su povezani. Za nešto više od 10 dana smo odigrali sedam utakmica, što je fizički umor. Međutim, taj umor može biti pojačan psihičkim delovanjem. Da li se neko isprazni, zadovolji, ne zadovolji... Konkretno u našem slučaju, bez obzira na to što smo odigrali sedam utakmica, s obzirom na to da niko me može da bude zadovoljan ostvarenim na EP, ne oseća se nikakav umor i ne postoji nikakve prepreka da se spremimo za Svetsko prvenstvo - naglašava Mitrović.

Jasno je da je cilj olimpijska viza, a selektor Uroš Stevanović je posle meča za sedmo mesto na EP sa Rumunijom naglasio da je bitan i plasman u Dohi.

- Cilj je uvek jedna stvar, ali želja je da bi bilo dobro da se plasiramo u polufinale. To je potrebno ovoj ekipi - smatra Mitrović.

Priznaje trofejni golman da ekipa oseća određeni pritisak što se tiče ranijih generacija i rezultata...

- Među sobom pričamo da to ne treba da bude, da svako treba da proba da se fokusira na svoj učinak, a zatim i na kolektivan u smislu da ono što traži trener od nas i ispunimo. Jedino tako možemo da savladalo očekivanja koja imamo sami od sebe. Istina, lični pritisak je najveći u celoj priči. Ali po tome se razlikuju veliki igrači i velike ekipa - podvlači Mitrović.

Veoma smo motivisani

"DELFINI" će prvi deo priprema uraditi u Kragujevcu, a onda se sele u Beograd, gde će da sparinguju sa Francuzima. Mitrović podvlači da su svi igrači veoma motivisani.

- Pogotovo posle onakvog EP želimo da dokažemo da mnogo više vredimo. Moram da istakne da su bili ljudi iz Saveza, da su nam pružili podršku i iskazali veru u nas. To nam je značilo, na nama je da dajemo 200 posto svojih mogućnosti - ističe Mitrović.

Kao da je poslednja

TEK posle SP u Dohi analiziraće se i EP, ali šta su utakmice sa rivalima pokazale našim igračima.

- Ono što je bilo dobro, jeste što smo protiv ekipa kao što su Rumunija, Nemačka, Francuska dobro igrali, kontrolisali utakmice. Ali ono na šta moramo da obratimo pažnju je da četvrtfinalni meč odigramo kao da je poslednji. Mislim da ova ekipa ima kvalitet, samo na utakmicama za razigravanje moramo da budemo pravi, čak i da damo više od toga kako bismo uspeli da pobedimo - kaže Mitrović.

