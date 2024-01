HRVAT NA KLUPI CRNE GORE SE SMEJE SRBIMA: To su gluposti šta oni pričaju!

SRBIJA je doživela brodolom na Evropskom prvenstvu u rukometu u Nemačkoj, a poslednji poraz nanela nam je Crna Gora. Na klupi Crnogoraca bio je iskusni hrvatski stručnjak Vlado Šola, koji je posle prvenstva za "Indeks" govorio i o Srbiji i našoj igri.

FOTO: Profimedia

Posle eliminacije neki srpski rukometaši poput Vladimira Cupare su naglasili da za mečeve poput tog sa Crnogorcima treba "imati m*da", sa čim se Šola ne slaže u potpunosti.

"Takve izjave ljudi daju kako bi sebi olakšali. Na taj način žele s leđa skinuti jedan deo problema i žele da prebace fokus na nešto drugo. To su gluposti. Naravno da su muda potrebna, ali što ona vrede bez taktike. Da bi uspeo, moraš da imaš oboje. Plan, raspored na terenu, ideju igre. Rukomet je danas strahovito brz i ako nisi spreman da neke odluke doneseš u trenutku, nećeš dobro proći. Na kraju, tako su nam se i dogodile dve greške koje su nas koštale drugog kruga", rekao je za "Index.hr" Vlado Šola.

Crna Gora je u ovaj meč ušla bez bodova i bez šanse da prođe dalje, ali je predvođena sjajnim Borozanom, Grbovićem i Brankom i Milošem Vujovićem uspela da pobedi. A kako je Šola motivisao ekipu?

"Njima je ta utakmica značila sve, a mojim igračima sam rekao da čitav život kao sportista svaku utakmicu idem samo s ciljem da pobedim. Jedino me to ispunjava. Igrači su me poslušali. Slično razmišljaju kao ja, momci su vrhunski, u utakmicu su ušli motivisano, napalili su se i odigrali su junački. Pre utakmice imali smo problema s umorom, pa smo odlučili prilagoditi neke treninge kako bi momci bili što svežiji. Tu mi je puno pomogao Nikola Foretić, moja desna ruka. Pokazalo se da smo napravili odličan posao i da smo sve dobro isplanirali", završio je Vlado Šola.

