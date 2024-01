"NIŠTA NE ZAVISI OD NAS"! Legendarni srpski rukometaš pred meč sa Crnom Gorom

Nekadašnji rukometni reprezentativac Srbije Dragan Škrbić izjavio je, pred večerašnju utakmicu rukometaša Srbije protiv selekcije Crne Gore u trećem kolu grupe C Evropskog prvenstva u Nemačkoj, da ništa ne zavisi od rukometaša Srbije, ali da moraju da idu na pobedu protiv selekcije Crne Gore.

FOTO: RSS

Škrbić je za Tanjug rekao da je prva utakmica protiv Islanda, i bez obzira na izgubljeni bod, bila dobra i da je ekipa pokazala da ima kvalitet, da ima snage da se bori sa tako jakim protivnikom.

"Utakmicu su praktično imali pobeđenu, na kraju je taj neki splet nesrećnih okolnosti doveo do toga da bude samo jedan bod. Mislim da se to odrazilo na sledeću utakmicu protiv Mađarske, gde je teško oporaviti se posle tako nekih situacija, gde si imao minutu i nešto pre kraja tri razlike, na kraju bude nerešeno. To je dosta komplikovano. Utakmica protiv Mađarske je razočaravajuća, igra je bila slaba", istakao je Škrbić.

Dodao je da Srbiji sada preostaje da pobedi u poslednjoj utakmici grupne faze, iako sada više ništa ne zavisi od nas, ali da je možda neka olakšavajuća okolnost što Crna Gora, i ako pobedi, ne može da prođe u drugi krug.

"Tako da za njih je to stvar prestiža, a za nas je utakmica koja može da nam donese prolazak u drugi krug. Ako se potrefe rezultati i Mađarska pobedi Island, što je na zadnjem Svetskom prvenstvu uradila, tako da to nije nemoguće. Ali mislim da, pre svega, naša ekipa treba da analizira ono što je bilo, da skupi snage i da napravi taktiku. Stručni štab da napravi taktiku za Crnu Goru. Sigurno da neće biti lako, ali će oni biti motivisani", zaključio je Škrbić.

Rukometaši Srbije večeras od 18 časova igraju sa selekcijom Crne Gore u utakmici trećeg kola grupe C Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Srpskim rukometašima je za prolaz u narednu fazu takmičenja potrebna pobeda sa najmanje dva gola razlike, kao i pobeda Mađarske u duelu sa Islandom.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.