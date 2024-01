POSLE RAZVODA, SAD I OVO! Ivana Španović najavila kraj karijere

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović najavila je da joj je cilj za 2024. godinu zlato na Olimpijskim igrama.

Tanjug/AP

- Želja je jasna, zlato u Francuskoj. S obzirom da sam na tom stadionu gde će se održati Olimpijske igre već skakala i pobeđivala, ako može da me motiviše nešto iz prošlosti, onda želim da se to nešto ponovi - rekla je Ivana za "Sportal".

Ipak, najavila je da će posle toga uslediti kraj karijere.

- Ne postoji stvar koja može da me, ne računam bolest ili povrede, pomeri od cilja. Jednostavno, mi smo svi krenuli s nekim snom, to nešto smo vizualizovali, na kraju privukli ka sebi i mislim da ću to i manifestovati za svoj završni cilj - dodala je Španovićeva.

Inače, Ivana Španović je rođena 10. maja 1990. godine i postigla je mnoge značajne uspehe na međunarodnim atletskim takmičenjima. Ivana je osvojila više zlatnih medalja na velikim takmičenjima, uključujući Svetsko i Evropsko prvenstvo u atletici, kao i dva najsjajnija odličja na planetarnim šampionatima u dvorani.

Podsetimo, Ivana trenutno prolazi kroz veoma težak period, pošto se razvela od muža Marka Vulete.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.