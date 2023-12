DECENIJA OD NESREĆE VELIKOG MIHAELA ŠUMAHERA: LJubav prema skijanju odvela u komu

PROŠLA je decenija, a veliki šampion Mihael Šumaher i dalje vodi svoju najveću bitku. Skijaška nezgoda i ozbiljna povreda glave, zbog koje je bio u komi čak 250 dana, u poznatom zimovalištu u francuskim Alpima Meribel nadomak Grenobla, okrenuo je naglavačke sudbinu jednog od najboljih vozača Formule 1. Umesto da bude mentor svom sinu Miku, koji je takođe sledio očev put, i da bude aktivan pokraj piste "najbržeg karavana na svetu", sedmostruki prvak sveta nalazi se daleko od očiju javnosti, a uskoro će, 3. januara, proslaviti 55. rođendan.

Foto: EPA

Čak i sa ove distance još nije do kraja razjašnjeno šta se tačno dogodilo tog kobnog 29. decembra 2013. Postojale su razne rekonstrukcije događaja kako se desila nezgoda. Čuveni "Bild" prvi je izašao je u javnost sa nešto preciznijim detaljima, koji su do danas ostali relevantni. Tokom prepodneva, između 11.50 i 12.00, zajedno sa svojim sinom, tada 14-godišnjim Mikom, ali i prijateljima, Mihael, koji je bio iskusan skijaš, trebalo je da ima opuštenu vožnju po snegu. Međutim, kada je video da se nalaze u problemu, izašao je izvan obeležnog prostora i naleteo na kamenje koje ga je izbacilo iz balansa. Pao je na desnu stranu i glavom udario u kamen. Iako je imao kacigu na glavi, ona se od siline udarca raspala. Ono što je, takođe, isplivalo u javnost jeste to da brzina nije bila velika.

Od tog trenutka, nažalost, malo toga je poznato. Nedavno je novinar nemačkog ARD Jens Gideon pokušao da "otključa" slučaj. Pričao je sa jednim od instruktora koji su tog dana bili na mestu nesreće.

- Nije bilo previše snega na stazi. Čak ni na strminama nije bilo idealno za skijanje. Bilo je veoma opasno izaći van piste, jer je bilo premalo "belog pokrivača" - opisao je čovek koji je bio jedan od prvih koji je pritekao u pomoć unesrećenom Šumaheru.

Najteža povreda u F1 lom noge TOKOM trkačke karijere Šumaher nikada nije imao ozbiljniju povredu. Zapravo, jedini put kada je bio u nemogućnosti da vozi bolid bila je povreda 1999, na VN Velike Britanije, kada je udario u zaštinu barijeru i tom prilikom polomio nogu. Propustio je ostatak te sezone, ali se već početkom naredne našao za upravljačem Ferarija.

Izveštaji su, takođe, govorili da je pobednik 91 trke u F1 bio svestan prvih nekoliko minuta. Međutim, odgovori na pitanja nisu bili jasni, a donji ekstremiteti su počeli nekontrolisano da se tresu. Hitna pomoć pristigla je u pomoć posle četiri minuta. Dok se nalazio u ambulatnim kolima na putu ka lokalnoj bolnici, stanje se pogoršavalo, pa je zbog toga promenjen plan i brzo je prebačen u kliniku u Grenoblu. Međutim, dok je stigao tamo već je bio u komi.

U bolnici je zadržan duže od šest meseci, a od tada počinje groznica za informacijama o stanju velikog šampiona. Delić onoga što je on činio za svoje najbliže tokom trkačkih dana, sada je spalo na njegovu suprugu Korinu. U zlatnim danima, dok je bio glavna sportska zvezda na nebu, trudio se da ne deli previše intime sa javnošću. Brojni paparaci uprezali su se i tada, a pogotovo kada je Mihael pao u bolničku postolju, da iščupaju senzacionalnu vest.

Skijanje umesto skoka iz aviona SUPRUGA Korina je u dokumetarcu istakla jednu činjenicu koja je mogla sudbinu slavnog Nemca da okrene u drugom pravcu. Mihael je bio poznat kao adrenalinski zavisnik. - Pre nego što smo se zaputili u Meribel rekao mi je: "Sneg nije u najboljem stanju, trebalo bi da odemo u Dubai da skačemo iz aviona".

Porodica je oterala ljude u koje nema poverenja, tako da je uzak krug osoba mogao da priđe i uveri se u stanje sedmostrukog prvaka (dve titule sa ekipom Beneton 1994. i 1995. i pet sa Ferarijem, od 2001. do 2005. Tokom godina, nekadašnji menadžer Vili Veber najviše se žalio na tretman koji ima kod porodice Šumaher.

- Inicijalno sam razumeo situaciju. Uvek sam činio sve za Mihaela i pokušavao da sačuvam njegov privatni život. Pokušavao sam više od 1.000 puta da stupim u kontakt sa suprugom Korinom. Jedino što sam čuo bile su laži - isticao je 53-godišnji Nemac.

Sada, deset godina kasnije, i dalje ga boli to što ne može da se sretne sa bivšim saradnikom.

- Kao pas sam žalio posle nesreće. Sebe krivim što nisam otišao u bolnicu da ga posetim. Sada, kada pomislim na Mihaela, nažalost, nemam više nadu da ću ga ikada videti, pogotovo bez ikakvih pozitivnih vesti posle toliko vremena - tužno je rekao Veber.

Sa druge strane, kao jedini izvor bilo kakvih vesti bio je Žan Tod. Nekadašnji prvi čovek automobilističke federacije i direktor Ferarija iz vremena kada je Šumaher bio dominantan.

- Ne nedostaje mi, gledamo trke zajedno, ali naše prijateljstvo više ne može da bude kao nekada, to je tako, jer ni komunikacija više nije kao pre i to mi nedostaje. Mihael nastavlja da se bori uz pomoć svoje porodice - rekao je Francuz bez dodatnog pojašnjenja, ali i ulio nadu mnogobrojnim navijačima u bolju situaciju velikog šampiona.

Stoga, sa velikim nestrpeljem najavljen je dokumentarac Netfliksa, koji je trebalo da otkrije mnoge stvari iz Šumaherovog života, ali i da da podrobniji uvid u Mihaelovo stanja. Nažalost, jedino što se saznalo bile su mrvice. Supruga Korina je suznih očiju prozborila:

- Svima nedostaje Mihael, ali on je tu. Drugačiji je, ali je tu. I mislim da nam to daje snagu. Šta god da se dogodi, učiniću sve što mogu... Život ide dalje.

Posebno je bio dirljiv segment razgovora sa Mikom, koji je u to vreme bio pilot ekipe Has.

- Razumeli bismo se na isti način sada. Jednostavno, jezik motosporta je unverzalan. Pričali bismo mnogo više o tome kroz šta prolazim, sve bih dao za to - pokunjeno je ispričao sada rezervni vozač Mercedesa.

Ceo taj uvid, nažalost, dovodi do samo jednog zaključka - ozbiljna trauma glave na Šumahera je ostavila velike posledice. Ono što je, takođe, nedavno obelodanjeno je da nikada zapravo nećemo dobiti podrobniji izveštaj o zdravstvenom stanju, a to je naglasio i porodični advokat Feliks Dam.

Lečenje u posebnom delu kuće TRENUTNO se Mihael Šumaher leči u svojoj luksuznoj vili na obali Ženevskog jezera. Za Nemca je napravljeno posebno bolničko krilo u kući, a uz sebe ima i veliki broj medicinskog osoblja. Tokom decenije konstantno su kružile informacije o tome koliko novca je potrošeno na to. Takođe, navodno je porodica prodala veliki deo imovine, uključujući ranč i veliki dom u Španiji. Ipak, tokom karijere bio je jedan od najplaćenijih sportista, a procenjuje se da "težak" oko 600 miliona evra.

- Pričao sam mnogo o tome sa porodicom, razmišljali smo da li damo konačan izveštaj odmah posle nesreće. Međutim, onda bismo morali stalno da izdajemo nova saopštenja. Svi bi se pitali: "Kako mu je sada?", bilo posle mesec-dva ili nekoliko godina kasnije. Takođe, to smo učinili kako ne bismo ulazili u velike rasprave i verovatno konstantne demantije, jer bi bilo previše spekulacija - konstatvao je Dam.

