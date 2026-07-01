SPEKTAKL U PRESTONICI SRBIJE! Beogradska košarkaška klinika "Dušan Ivković" okupila više od 3.000 učesnika

Beogradska košarkaška klinika "Dušan Ivković", koja je održana jubilarni 25. put uspešno je završena, ostavljajući snažan utisak da je posle četvrt veka postojanja, ne samo opravdala svoju tradiciju, već je postavila nove standarde i ispisala jednu od najznačajnijih stranica u istor

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Klinika je u dvorani "Aleksandar Nikolić" okupila više od 3.000 trenera i ljubitelja košarke što predstavlja apsolutni rekord i jedno od najvećih okupljanja košarkaških trenera na svetu.

"Ovogodišnje jubilarno izdanje još jednom je pokazalo da je Beogradska košarkaška klinika mnogo više od seminara. Ona je mesto susreta najvećih imena svetske košarke, razmene znanja, novih ideja i očuvanja tradicije koju je utemeljio jedan od najvećih evropskih trenera svih vremena - Dušan Ivković i zato ovaj seminar s pravom nosi njegovo ime. Posebnu vrednost ovogodišnjoj Klinici dala je i njena izrazita međunarodna dimenzija. U Beograd je doputovalo više od 200 trenera iz inostranstva, iz preko 25 zemalja Evrope, Azije i Severne Amerike", istakao je generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije i prvi čovek u organizaciji ovog seminara Strahinja Vasiljević.

"Rekordna posećenost, vrhunski predavači, međunarodno učešće i atmosfera koja je tokom oba dana vladala u dvorani pokazali su da je Klinika danas jedan od najznačajnijih trenerskih skupova na svetu. Posle 25 godina može se sa ponosom reći da je vizija Dušana Ivkovića ne samo sačuvana, već i unapređena. Klinika je nastavila da raste, da okuplja najveća imena svetske košarke i da bude mesto na kome se stvaraju nove ideje i nova znanja", konstatovao je Vasiljević.

Tokom dva dana učesnici su imali priliku da slušaju predavanja nekih od najvećih svetskih košarkaških stručnjaka: Željka Obradovića, Etora Mesine, Igora Kokoškova, Toda Goldena i Ivane Jagle. Predavanja su obuhvatila najsavremenije taktičke koncepte, metodologiju trenažnog procesa, iskustva iz Evrolige i NBA, kao i teme iz oblasti sportske psihologije i mentalnih performansi, pružajući učesnicima jedinstvenu priliku da znanje stiču direktno od svetske trenerske elite. Svečano otvaranje obeležio je legendarni Željko Obradović, koji je emotivnim i inspirativnim obraćanjem podsetio na značaj neprestanog učenja, rada i zajedništva među trenerima.

"Veliku čast za mene predstavlja činjenica da sam pre 25 godina, zajedno sa Dušanom Ivkovićem, učestvovao u stvaranju ove Klinike. Sećam se i da me je Dušan Ivković 1988. godine pozvao u reprezentaciju, a upravo su mi njegovi saveti u tom periodu bili presudni za moj kasniji trenerski put", rekao je Obradović kome je porodica Ivković uručila posebnu plaketu kao znak zahvalnosti i poštovanja.

Udruženje košarkaških trenera Srbije je za izuzetan doprinos razvoju srpske košarke dodelilo Zlatne plakete, a ovogodišnji dobitnici su: Dobrilo Jojić, Dragoslav Tančić, Sreten Đurić i Milkan Mrđa. Ovim priznanjima odata je zahvalnost ljudima koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili neizbrisiv trag u razvoju trenerske struke i srpske košarke.