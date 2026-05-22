A NAKON ŠAMARA! Ognjen Dobrić "pecnuo" Sašu Obradovića
Košarkaši Partizana plasirali su se u finale plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su u drugoj utakmici polufinalne serije, na gostujućem terenu u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", pobedili Crvenu zvezdu 89:78 (28:16, 21:17, 18:20, 22:25).
Posle meča oglasio se kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić.
- Teško je izdvojiti jedan segment svega toga, nije jednostavno. Loše smo izgledali, loše smo igrali, ovo je rezultat svega što smo igrali poslednja dva meseca, možda i duže. To smo mi, nismo izgledali dobro, nije išlo u dobrom pravcu. Završili smo sezonu u ABA ligi na loš način, ali šta je tu je, eto. Žao mi je što je tako ispalo, imali smo bolju situaciju u Evroligi. Mogli smo da imamo bolje mesto u regularnom delu ABA lige, da probamo da kroz domaći teren dođemo do nekog finala ili titule. Ali šta je tu je, gotovo je sada. Moramo da se okrenemo takmičenju koje nam je ostalo, da probamo tu da uzmemo trofej. Dva trofeja, ne mogu da kažem da bi sezona bila uspešna ili neuspešna. Bilo bi dobro da se za kraj sezone uzme taj trofej- rekao je Dobrić.
Inače, navijači su krenuli da skadiraju njegovo ime kada ga je Saša Obradović izveo napolje.
- Ne znam kako da prokomentarišem to. U tom trenutku sam se osećao dobro na terenu i začudili su se navijači što sam izašao. To je odluka trenera, niti sam pričao sa njim, niti sam ulazio u njegove odluke. Verovatno je bilo neprijatno tada i njemu. Ali ljudi su osetili taj trenutak kada su počeli da skandiraju, hvala na tome ljudima. To su trenerove odluke, sa tim moramo da igramo.
