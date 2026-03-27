NEZAPAMĆENA KATASTROFA U ZAGREBU! Hrvati gledaju i ne veruju šta se desilo
SIMBOL košarke na kolenima!
Zagrebačka oluja pogodila je Košarkaški centar Dražen Petrović, jednu od najpoznatijih sportskih dvorana u Hrvatskoj. Krov je oštećen, zbog čega je dvorana privremeno zatvorena iz bezbednosnih razloga.
Prema početnim informacijama, jaki vetrovi su oborili kupolu sa njenog težišta, nakon čega je pukla na pola. Kao rezultat toga, krov je prokišnjavao, svi treninzi su otkazani, dok su zaposleni u klubu ostali da rade od kuće, pišu hrvatski mediji.
Podsećanja radi, ovo je kultna dvorana nazvana po Draženu Petroviću, najvećem hrvatskom košarkašu svih vremena. Izgrađena je 1987. godine za Univerzijadu i decenijama zauzima posebno mesto u hrvatskom sportu.
Cibona, Cedevita Junior, KK Dinamo i Futsal Dinamo trenutno igraju u ovoj dvorani.
