JOKIĆ JE VANZEMALJAC: Denver protutnjao, a Srbin nastavlja da teroriše NBA ligu, magija ne prestaje!
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Golden Stejt voriorse rezultatom 129:104 i stigli do šeste pobede u sezoni. Bio je ovo ujedno i duel u okviru NBA kupa, u kom tim Dejvida Adelmana sada ima skor 1:1.
Domaći tim je od prvog sudijskog podbacivanja diktirao tempo, a jedini put kada je Golden Stejt imao prednost, na semaforu je rezultat bio 3:0.
Meč je obeležio, Nikola Jokić. Za 28 minuta u prve tri četvrtine je ubacio 26 poena i zabeležio po devet skokova i asistencija. Na teren u poslednjem kvartalu nije izlazio.
Razlog za ovako laku pobedu Denvera treba tražiti i u činjenici da Stef Kari nije nastupio, a Voriorsi dostojnu zamenu još uvek nisu pronašli.
Već posle prve deonice je Denver došao do dvocifrene prednosti, ali je morao kasnije da prebrodi krizu i odbije napad protivnika.
Serijom na početku druge deonice su gosti stigli na samo poen minusa. Nagetsi su uzvratili prvo sa tri vezane trojke, a zatim su došli i do 19 poena više.
Trudio se tim predvođen Džimijem Batlerom da se ponovo vrati, ali je Denver uspešno odbijao te napade. Krajem treće četvrtine su stigli i do 20 poena viška, slomivši otpor protivnika.
Presudio je znatno bolji procenat šuta za tri poena domaćih, što je obično najjače oružje "ratnika" iz San Franciska.
Osim Jokića, istakao se Džamal Mari sa 23 poena i osam asistencija. Eron Gordon je dodao 18 poena, a sjajan doprinos sa klupe je dao i Jonas Valančijunas, ubacivši 16 poena.
Golden Stejt je predvodio Drejmond Grin sa 17 poena, a pratio ga je Džimi Batler sa 16 poena. Sa klupe je 14 postigao Kvinten Post.
Denver svoj naredni meč igra protiv Indijana pejsersa u noći između subote i nedelje.
NBA rezultati:
Orlando - Boston 123:110
Vašington - Klivlend 114:148
Atlanta - Toronto 97:109
Bruklin - Detroit 107:125
San Antonio - Hjuston 121:110
Memfis - Dalas 118:104
Majami - Šarlot 126:108
Milvoki - Čikago 126:110
Minesota - Juta 137:97
Denver - Golden Stejt 129:104
Sakramento - Oklahoma 101:132
