BRATSKA RUKA I PODRŠKA: Košarkaška reprezentacija Srbije dočekala fudbalsku reprezentaciju u Rigi
Svet sporta, pre svega košarkaški i fudbalski, znaju genezu podrške i prijateljstva selektora Svetislava Pešića i Dragana Stojkovića, a koliko je ona iskrena i jaka najbolje govore slike iz Rige.
Samo što je fudbalska reprezentacija Srbije sletela u letonsku prestonicu gde je u subotu očekuje veoma važan meč protiv domaćina u okviru kvalifikacija za Prvenstvo sveta, selektor Dragan Stojković izrazio je želju da odmah poseti bazu košarkaške reprezentacije koja u Letoniji traži put do evropskog trona.
Zagrljaj i stisak ruku prijatelja, susret kojem su prisustvovali i predsednik KSS Nebojša Čović i direktor A reprezentacije Stevan Stojanović. I odmah novo iznenađenje koje je izmamilo veliki osmeh legendarnog Karija, specijalno iz Beograda iz ruku selektora Stojkovića – orasnice, Pešićevo omiljeno osvežavajuće piće i pita sa višnjama. I naravno novi dres Orlova sa brojem 1 za, svi se nadamo, buduće prvake Evrope uz čuveni slogan na poleđini dresa – Svi za jednog, jedan za svi.
Uzvratio je Svetislav Pešić košarkaškim dresom sa brojem 1 koji je selektor Stojković primio uz komentar – ovaj dres imaće ozbiljnu vrednost kada postanemo prvaci Evrope.
-Nikad nije bila bolja saradnja između dva saveza – rekao je Pešić, a Stojković uz malo šale dodao.- Pa to je zato što su doveli tebe i mene za selektore.
Poseban poklon za drage goste iz fudbalske reprezentacije imao je i Nebojša Čović, koji je Stojkoviću poklonio knjigu „Sto godina košarke u Srbiji“.
-Hvala vam od srca, ali moram da kažem da ono što je mnogo važnije od poklona, jeste činjenica da ste došli ovde da nas posetite, da nam date malo snage i podrške. Ja vama želim samo jedno, budite sretni posle svake utakmice – rekao je na kraju selektor Svetislav Pešić i dodao uz osmeh.- Jer Srbiji je najvažnije da se pobeđuje, ništa se drugo ne priznaje. Nema nerešeno ili poraz, samo pobede. Možda je to i dobro.
Ni selektor Dragan Stojković nije skrivao emocije.
-Meni je drago da smo u istom gradu i bilo bi nenormalno da nismo došli da podržimo naše košarkaše, bez obzira što i mi imamo veoma važnu utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Uvek je lepo videti stare prijatelje, ljude koje poznajete dugi niz godina, decenijama. Na kraju krajeva na istom smo zadatku, branimo boje naše zemlje, trudimo se da ostvarimo dobre rezultate i uvek je lepo razgovarati, razmeniti neka iskustva, jer su sportovi dosta slični u smislu da se uvek traži pobeda – istakao je selektor Dragan Stojković uz prepoznatljivu opasku Pešića:“Mislim da je mnogo bolje kad se pobedi, nego kad se izgubi“.
-Puna podrška, navijamo za košarkaše, za Karija, za Nebojšu (Čovića), za drugog Nebojšu (Ilića), za sve ljude koje znamo. Košarka nam je toliko radosti donela, verujem da će i sada. Ako i ne bude, uvek ćemo da ih volimo – zaključio je Dragan Stojković uz novu poruku Pešića:“Biće, biće radosti“.
