"ORLOVIMA" NEĆE BITI LAKO: Jedna od najvećih NBA zvezda hoće na Evropsko prvenstvo!

Centar San Antonija Viktor Vembanjama želi da igra za reprezentaciju Francuske na Evropskom prvenstvu 2025. godine, izjavio je predsednik Košarkaškog saveza Francuske (FFBB) Žan-Pjer Hunkler, preneo je danas Basketnjuz.

Foto: Profimedia

"Dobra sreća, koju imamo se ogleda u tome što je on mlad momak sa sjajnim mentalitetom, kome je stalo do francuske košarke i njenog razvoja. Imao sam petominutni razgovor sa Viktorom ove nedelje pošto je bio veoma zauzet. On me je uverio da će biti tu za Evropsko prvenstvo 2025. godine, ako ne bude imao neke fizičke probleme", naveo je Hunkler za "Le Progres".

