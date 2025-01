"TO NAS JEDINO MOŽE ODVESTI DALEKO": Bolomboj upozorava pred duel sa Fenerbahčeom

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Fenerbahče u okviru Evrolige, a pred ovaj duel govorio je košarkaš crveno-belih Džoel Bolomboj.

Foto: Evroliga

Na samom početku Amerikanac je istakao da mu je mnogo drago što ih očekuje puna Arena.

- Znači mi to mnogo. Nikad to nisam iskusio pre no što sam došao ovde. Definitivno osećam podršku. Navijači osećaju da sam veliki deo ovog tima, da imam veliki uticaj na igru, a ja osećam njihovu ljubav i zahvalan sam im na tome - izjavio je Bolomboj.

Istakao je Zvezdin centar da je u potpunosti spreman i da je povreda prošlost.

- Definitivno sam spreman, svi se radujemo sutrašnjoj utakmici. Treniramo, gledamo snimke, poznajemo Fener zaista dobro. Znamo da će oni doći ovde sa namerom da pobede, tako da ćemo biti spremni. Već smo spremni - podvukao je centar Zvezde.

Dodao je i da ekipa ne oseća pritisak.

- Nema pritiska. Šta god se desi – desiće se. Koncentrisani smo na sledeću utakmicu. Idemo sutra sa mnogo energije, pa ćemo onda o Monaku.

Na kraju je pokušao da spusti loptu kod navijača.

- Da, vidimo taj hajp. Osećamo ka god navijača. Dobra stvar za nas i za mene lično je što smo prilično iskusna ekipa. Bili smo ranije u ovakvim okolnostima, nije nam ovo ništa novo. Naše iskustvo će nas daleko odvesti. Lepo je i komforno sve ovo, ali sa druge strane, pred nama je još mnogo utakmica. Zaista moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Ako nismo ’zaključani’, lako se izgubi i lako uđe u gubitničku seriju. Samo treba da gledamo narednu utakmicu, da se trudimo da igramo sve bolje - objasnio je košarkaš crveno-belih.

Meč je na programu u sredu od 20 časova.

