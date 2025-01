OTKRIVENO: Evo zbog čega nije igrao Nikola Jokić

KOŠARKAŠI DENVERA pobedili su Los Anđeles Kliperse 126:103 i to bez pomoći srpskog košarkaša Nikole Jokića.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon meča trener "Nagetsa" Majk Meloun otkrio je zbog čega je centar iz Sobmora propustio meč.

- Nikola je već propustio trodnevno putovanje ranije u sezoni. Imali smo jednu pobedu i dva poraza, Nju Orleans, Memfis, Memfis. Znate, on je bolestan. Nadam se da se oseća bolje.

Nastavio je u istom ritmu.





Ali jedna stvar je važna kod nas, i mislim da to znate iz druženja sa nama poslednjih 10 godina, bilo da je to Nikola, bilo da je to Džamal, bilo ko, ne provodimo mnogo vremena brinući se o tome ko nije tu, jer moramo da se brinemo o momcima koji mogu da igraju.Melun je istakao da su drugi igači odigrali dobro.





BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?