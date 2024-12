"OVO NIJE MOJ BOŽIĆ, BAŠ ME BRIGA"! Nikola Jokić začepio usta neukim Amerima za sva vremena (VIDEO)

Nije morao previše da se pomuči Nikola Jokić na utakmici protiv Finiks Sansa jer je njegov Denver konačno bez problema pobedio jednu utakmicu.

Tim iz Arizone pao je u Koloradu (117:90) i Jokić je za 30 minuta upisao 32 poena i sedam asistencija. Odmah nakon meča američki novinari imali su pitanje za najboljeg igrača na planeti, pitanje na koje je imao spreman i direktan odgovor.

- Kako se osećate što će morati da igrate na Božić, već sedmu godinu zaredom? - glasilo je ovo neuko pitanje.

Jokić je kratko odgovorio:

- Nije moj Božić, tako da me nije briga.

Podsećanja radi, utakmicu je propustio Džamal Mari, pa je na mestu plejmejkera počeo Rasel Vestbruk. Sa klupe je igru sjajno organizovao Džejlen Piket, koji je imao osam asistencija. Posebne pohvale dobio je od najboljeg igrača NBA lige.

- Bio je veoma dobar. Kontrolisao je utakmicu, bio je smiren i podigao je igru na viši nivo. On je to radio u razvojnoj ligi, a srećan sam zbog njega jer to konačno radi u NBA", rekao je Jokić o Piketu.

Nije samo rezervni plejmejker dobio pohvale, već i Hanter Tajson, koji je postigao šest poena i upisao četiri skoka sa klupe.

- Nije to lako. Mislim da Hanter igra uvek dobro za nas, sa mnogo energije, odličan je na skoku, glasan je i igra odličnu odbranu. Mislim da radi veoma dobar posao i zarađuje minute", zaključio je Jokić u izjavi na terenu posle utakmice.

Ne voli srpski centar da daje izjave, ali ovoga puta morao je na konferenciju za medije, gde je takođe izneo utiske o utakmici.

- Izgleda da volimo da igramo kada je teško, ne volimo da nam bude lako. Svaki put kada imamo nekoliko slobodnih dana deluje da igramo loše. Možda da do kraja godine igramo svaki dan i do kraja sezone", našalio se srpski centar.

Odbrana je bila ključ pobede, smatra MVP.

- Leteli smo na terenu, posebno u drugom poluvremenu. Terali smo da ih da urade uvek nešto više. Postigli su 11 poena u četvrtoj četvrtini i to je bilo odlično za nas. Odlično smo igrali odbranu. Dominirali smo u drugom poluvremenu i zaslužili smo da pobedimo".

Nove patike, marke "361", odlično odgovaraju srpskom centru.

- Osećam se dobro, volim kako se osećam u njima, prijaju mi stopalima. Kada sam potpisivao sa njima, to je bila ključna stvar za mene. Igram mnogo utakmicu, mnogo treniram i glavna stvar mi je bila udobnost. Osećam se odlično u njima.

Ponovo je bilo reči o Džejlenu Piketu, koji dobija sve više minuta.

- To što dobija više minuta mu znači, da igra sa prvom petorkom, tako će dobiti iskustvo. Kada igraš malo manje minuta brzo se sve razvija, ja sam bio u takvoj situaciji. Nemaš mnogo vremena da pokažeš da si bolji, ali kada dobiješ više minuta za igru, onda ti to znači".

Denver se razlikuje bez Džamala Marija...

- Drugačije je ofanzivno. Od kada se vratio posle povrede, igra drugačije. Agresivniji je, više mu je stalo, hoće da pobedi... Uvek donosi dobru energiju i prenosi na sve nas. Tako mora da igra za nas da mi budemo bolji. Znamo koliko je dobar poenter i kada je on na parketu mislim da ima više prostora i za druge".

Protiv Jusufa Nurkića je uvek velika borba i Jokić uvek pohvali bivšeg saigrača.

- Mislim da on radi dobar posao, posebno odbrambeno. On me uvek tera da nešto novo pokušavam i da imam uvek potez više. Odličan je defanzivac i uvek me dobro čuva. Večeras sam pogodio nešto više šuteva, ali kada igram protiv njega, uvek me tera da budem bolji.

