ŽELJKO OBRADOVIĆ POSLE PORAZA PARTIZANA LJUT: Izjava trenera crno-belih nakon drugog poraza "parnog valjka"

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan u 13. kolu ABA lige sa 89:84, a trener crno-belih Željko Obradović izneo je utiske nakon drugog poraza "parnog valjka" u regionalnoj ligi ove sezone.

- Izjednačena utakmica, detalji su odlučili. Odbrana je bila na zavidnom nivou moje ekipe, nemam šta da im zamerim. Sve u svemu, to bi bilo to.

Partizan je izgubio dve lopte pri izvođenju u ključnim momentima, šta se desi ekipi tada?

- Ko zna? Možda sam ja pogrešio. Ako se izgubi lopta, onda trener mora da razmišlja o tome, ja ću to uzeti na sebe.

Koliko vas povrede remete, da li će biti novih pojačanja?

- Da vam kažem nešto, juče smo imali trening. Tada su Tajrik Džons i Mitar Bošnjaković iskrenuli zglob. Mitrova povreda je takva da će on sigurno biti 2 do 3 sedmice van terena. Falili su nam i Ife i Vanja, ne možemo da plačemo, ovi igrači u timu su dali sve od sebe. Mali Mario je tek izašao iz povrede, Pokuševski je ranije imao problema sa stopalom, pa ni on nije u najboljem stanju. To itekako utiče na utakmicu, ali i pored toga smo odigrali dobru utakmicu, treba biti pošten neke smo situacije i loše rešili.

Trener Partizana uputio kritike sudijama

- Da se vratim na tehničku koju sam dobio. Na engleskom jeziku sam rekao da je ofanzivni faul. Niti sam dobio upozorenje pre toga, jer, to je pravilo. Kao što su igrači Zvezde dobijali upozorenje, meni je odmah dosuđena. Na čast sudiji to, ne znam zašto je to uradio. Nisam nijedan ružan komentar dao, isključivo sam persirao pri komunikaciji. Kada se dogodila neka odluka, sudija mi je rekao da nije mogao njegov kolega to da vidi. Ali, idemo dalje.

Ko je kriv zbog toga?

- Nema ko drugi nego ovi što vode ligu. Zašto iza naše klupe stoji zaštitna ograda? Na Evroligi je nema, u ABA ligi je ima. Ti što vode ligu su neozbiljni. Sreća što iz tog takmičenja nema prohodnosti u Evroligu. Zamislite da je ovaj meč odlučivao ko će u Evroligu. Dok još nisam došao ovde, bilo je svačega, a ja pokušavam da smirim situaciju otkako sam došao. Pre je bilo prekida, teranja navijača sa utakmica. Dva aršina postoje, to je pitanje za ljude koji vode ligu. Da li im treba smejurija od utakmica. Ne pričam samo o ovoj utakmici, nego generalno pričam.

- Svesni su igrači kako su odigrali utakmicu, da se ne vraćamo, rekao sam šta su bile ključne stvari. Nemojte da zaboravite da igramo bez dva plejmejkera i kapitena. Nisam nikada tražio alibi, ali to su igrači koji nam stvarno nedostaju. Nije lako podeliti minutažu između igrača. U ovom ritmu je nemoguće. Ponovo moram igračima da dam slobodan dan. Dolazi nam Fener u Evroligi, moramo da im damo svežinu.

