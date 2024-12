TRIJUMF CRVENO-BELIH UZ DOSTA MUKE: Crvena zvezda savladala Studentski centar uz povratak jednog od najboljih igrača!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Studnetskog centra rezultatom 89:81 u 12. kolu ABA lige

FOTO: SC Derby/ABA liga/Filip Roganović

Mnogo uzbuđenja viđeno je od samog starta u Podgorici. "Sutdenti" nisu dočelai Zvezdu sa belom zastavom i to se odmah moglo primetiti. Krneuli su ofanzivno i preko Luke Bogavca pravili dosta problema crveno-belima. Izabranike Janisa Sferopulosa "u životu" držali su Nikola Kalinić i Kodi Miler Mekintajer i Zvezda je uspela da se odlepi na plus deset početkom druge deonice.

Vratili su se domaći vrlo brzo u meč i napravili seriju 17:6 kojom su čak i preuzeli vođstvo na tri minuta do kraja druge četvrtine. Uspela je Zvezda da odbije nalet i da na poluvreme ode sa prednošću od šest poena. Pored promenjljive igre, "delije" najviše može da raduje činjenica da se u sastav vratio Džoel Bolomboj.

Drugo poluvreme donelo je potpuno drugačiju sliku. Kod Zvezde su se razigrali Jago Dos Santos i Majk Daum i već početkom treće deonice uspeli su da odvedu crveno-bele na plus deset. Za razliku od prvog poluvremena gosti ovaj put nisu ispustili ovu prednost već su nastavili da je grade preko Dos Santosa i do kraja treće četvrtine uspeli su da odu i na plus 17.

Tokom poslednje donice bilo je primetno da su se gosti malo opustili pa su domaći uspeli da smanje razliku je Zvezda odgirala dovoljno skoncentrisana da održi solidnu prednost i da ne dozvoli nepotrebna uzbuđenja po svoje navijače i da ubeleži desetu pobedu.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Jago dos Santos sa 17 poena i Majk Daum sa 16. Kod gostiju Luka Bogavac je postigao 23 poena.



Crvena zvezda će u sledećem kolu igrati "večiti derbi" sa ekipom Partizana u ponedeljak 23. decembra od 19 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.