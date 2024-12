"ON JE KRETEN! REKAO SAM DA ĆU GA PREBITI!" Trener vređao Jokića, a onda se pojavio Nikolin otac....

Nikola Jokić jedan je od najboljih košarkaša danas, a poznato je da se tokom karijere borio sa viškom kilograma. Sada su isplivali detalji kroz šta je prolazio zbog tog problema, kao i da je često bio na stubu srama od strane trenera.

FOTO: AP

Poznata je činjenica da je Jokić imao problema sa viškom kilograma, a pojedini treneri su često preterivali u komentarisanju izgleda najboljeg košarkaša na svetu, piše u knjizi "Why so serious", Majka Singera.

- Pred domaću utakmicu te sezone, prema Isidorovim (Isidor Rudić - prvi Jokićev trener prim. aut.) rečima, jedan pomoćni trener je preterao. Dok se Jokić presvlačio pred utakmicu, trener se rugao njegovom telu i zadirkivao ga zbog toga. 'Sise i pekara', rekao mu je. Jokić je napustio svlačionicu i sa suzama u očima krenuo ka klupi. Kada je Isidor saznao šta se dogodilo, proključao je. Zabranio je tom pomoćnom treneru da ulazi u svlačionicu i da komunicira sa Jokićem - piše u knjizi.

U ceo slučaj se potom umešao i Nikolin otac Branislav.

- On je kreten. Zbog tog ismevanja sklonio sam Nikolu od njega, zadirkivao ga je - otkrio je Branislav, a igrom slučaja taj trener je živeo u istoj zgradi kao Jokić i često je susretao njega i porodicu. - Rekao sam mu da ću ga pretući ako nastavi sa tim glupostima. Godinama kasnije se u medijima hvalio da je bio Nikolin prvi trener i tada sam mu rekao da ne spominje moju porodicu više u javnosti.

Gde je danas Nikola Jokić?

Srbin je jedan od najboljih košarkaša na svetu. Trostruki je MVP NBA lige i osvajač šampionskog prstena za sezonu 2022/2023.

Pored toga Jokić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Riju 2016 i bronzu u Parizu 2024.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



