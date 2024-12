"DELIJE" SLAVE! Crvena zvezda dovela veliko pojačanje, evo zašto će navijači biti oduševljeni!

AKO je bilo dileme, više je nema. Crvena zvezda je dobila veliko pojačanje za nastavak sezone.

Crveno-beli dres zadužio je američki košarkaš Džon Braun. On je sa šampionom Srbije i ABA lige potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju da on bude produžen i za narednu.

Ovaj 32-godišnjak je tokom vikenda i u ponedeljak prošao detaljne lekarske preglede i kad je ustanovljeno da je povreda ramena prošlost, dogovrio je saradnju sa klubom sa Malog Kalemegdana, objavila je Zvezda na zvnaičnom sajtu.

Američki krilni centar Džon Braun III novo je pojačanje KK Crvena zvezda Meridianbet!



Welcome to Red&White Family, John! 🔴⚪️



Detaljnije: https://t.co/BJo4g6LTgi#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/E9d3ACHilx — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) December 9, 2024

Šta krasi Brauna?

Najveća odlika u igri momka rođenog u Džeksonvilu je odbrana. On je vlasnik brojnih nagrada kad je defanziva u pitanju. Bio je najbolji "kradljivac" Evrolige 2022. godine, italijanske lige 2020. i VTB lige 2021. godine.

Takođe, proglašen je za najboljeg defanzivca francuskog šampionata u prošloj sezoni kao igrač Monaka, a uz to osvojio je dve titule prvaka i kup Francuske sa Kneževima.

Ko je Džon Braun?

Džon Braun je rođen 28. januara 1992. godine u Džeksonvilu. Koledž karijeru je proveo u dresu Hajh Point pantersa i u sezoni 2012/2013 proglašen je za najboljeg novajliju Big Saut konferencije.

U Evropu je prvi put došao 2016. godine kad je zadužio dres Virtus Rome. Nakon toga redom je nastupao za Trevizo, Brindisi, Uniks, Brešu i Monako.

Braun je prošle sezone beležio šest poena, 3,7 skokova, 1,4 asistencije i 1,1 ukradenu loptu za 25 minuta na parketu.

