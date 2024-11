"KADA JE JOKIĆ POZVAO": Vezenkov otkrio koliko je Srbin želeo da mu pomogne, ali...

Jedan od najboljih evropskih košarkaša Saša Vezenkov gostovao je u podkastu "Man to man", i govorio o svojoj karijeri i kako je malo falilo da postane saigrač Nikole Jokića.

FOTO: Tanjug/AP

Bugarin je rekao da je tokom svoje prve godine u Barseloni dobio jedan zanimljiv poziv iz NBA lige.

- Tokom moje prve godine u Barseloni nisam igrao dobro, a moj agent me je prijavio za NBA draft. Pitao sam se kako ću se snaći tamo kada u Evropi ne igram dovoljno dobro. Jokić me je pozvao, a to je bilo 2016. godine pre nego što je postao trostruki MVP i nije bio velika zvezda. Rekao mi je da me Denver Nagetsi žele, ali sam bio neodlučan. Imao sam 20 godina. Nakon mojih partija u Evropi, oni su odustali i često se pitam šta je moglo da se desi - rekao je Vezenkov.

On je dodao da je za njega ceo taj prelazak iz Evrope u Ameriku bio izuzetno emotivan.

- Osećao sam kao da to dugujem samom sebi. Bilo je veoma emotivno i nikada to neću zaboraviti. Putovao sam iz Grčke u Bugarsku i plakao celim putem. Stjuardese su se pitale šta li se to događa sa mnom - priča Vezenkov.

Vezenkov trenutno nastupa u Olimpijakosu posle neuspešne epizode u NBA ligi.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.