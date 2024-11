DŽABE NA MEČ SRPSKE REPREZENTACIJE! Maljkovićeva: "Počinje nova epoha naše košarke"

Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da će njen tim na meču sa Portugalijom istrčati sa poznatim imenima, koja će imati mnogo veće uloge i veću odgovornost.

Košarkašice Srbije će u četvrtak od 18 sati u Hali sportova "Ranko Žeravica" dočekati Portugaliju u meču grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. godine, a tri dana kasnije igraće sa Ukrajinom u Rigi.

Srbija i Portugalija su do sada ostvarile po dve pobede u grupi G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025, dok su Ukrajina i Severna Makedonija zabeležile po dva poraza.

- U ovom momentu kreće jedna sasvim nova priča. Prvi put na scenu izlazi jedna skroz nova generacija. Sa strane, na treninzima je Saša Čađo, koja se operisala pre mesec dana i neće biti u mogućnosti da zaigra. Nadam se da će Ivon Anderson biti spremna i da će pomoći ovom timu. Prvi put će igračice koje nisu imale vodeće uloge preuzeti svu moguću odgovornost. U prošlosti su pored sebe imale neke starije igračice da im čuvaju leđa, ali sada to nije slučaj - izjavila je Maljkovićeva na konferenciji za medije, prenosi zvanični sajt KSS.

Iskoristila je priliku da pohvali sve devojke koje su došle na pripreme.

- Mnogo je teško i mnogo je neizvesno i mi ćemo znati kako sve to izgleda tek u četvrtak kada utakmica počne. Dodatni problem je i što su sve rasute po svetu i što mali broj njih ima vodeće uloge u svojim klubovima. Ipak, one zaslužuju svaku pohvalu za rad i trud i to je razlog zašto ih treniram i zašto ih vodim. Suvišno je pričati da li ja verujem u njih. U četvrtak one moraju da pokažu da veruju u sebe, baš onoliko koliko ja verujem u njih zbog tog ogromnog rada i truda koji ulažu - dodala je Maljkovićeva.

Košarkašica Srbije Jovana Nogić je odrasla u Portugaliji i deo igračke karijere je provela u ovoj zemlji.

- Imaju tim koji se uvek bori. Možda nemaju visoke igračice, možda nemaju poznata imena, ali je to ekipa koja daje sve od sebe na svakoj utakmici. Uz to imaju ekstra motivaciju, jer dugo nisu bile na EP. Vole da se bore, da trče i igraju čvrsto, baš kao i mi. Mislim da će na kraju pobediti ekipa koja bude više želela pobedu. Publika je uvek bila naš šesti igrač. Htela bih da pozovem naše navijače da dođu u što većem broju, jer nam svaka podrška znači - istakla je Nogić.

Plasman na Evropsko prvenstvo 2025. obezbediće pobednici svih osam grupa, kao i četiri najbolje drugoplasirane selekcije.

Ulaz na meč protiv Portugalije je besplatan.

